الميركاتو الشتوي| لونين يدرس عروض الرحيل عن ريال مدريد رغم تمديد عقده

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الدولي الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى فريق ريال مدريد، من مغادرة النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان اللاعب الأوكرانب أندري لونين، مدد عقده مع نادي ريال مدريد، في شهرسبتمبر الماضي، لينتهي عقده في يونيو عام 2030

وأكدت صحيفة “أس” الإسبانية، أن أندري لونين، لا يزال منفتحًا على النظر في العروض المقدمة من أندية أخرى، ولكن لا توجد عروض ملموسة أمام الحارس الأوكراني، حتى الآن.

أندري لونين

وتابعت الصحيفة، ناي تشيلسي كان يرفب في التعاقد مع لونين في الصيف الماضي، وأن النادي الملكي كان منفتحًا على التفاوض على صفقة تتضمن انتقال لونين إلى البلوز، مقابل انضمام كيبا أريزابالاجا إلى الميرنجي، لكن الانتقال لم يتحقق أبدًا.

ولعب الحارس الأوكراني، في 5 مواجهات فقط مع ريال مدريد، بجميع المسابقات، منذ بداية الموسم الحالي، وكان اللاعب قد عاد إلى صفوف النادي الملكي في صيف عام 2020، عقب نهاية إعارته مع ريال أوفييدو.

جدول مباريات ريال مدريد القادمة

الدوري الإسباني

03 يناير 2025 - (فالنسيا - ريال مدريد) - الساعة 10:00 مساءً.

06 يناير - (ديبورتيفو مينيرا - ريال مدريد) - الساعة 8:00 مساءً.

19 يناير - (ريال مدريد - لاس بالماس) - الساعة 5:15 مساءً.

25 يناير - (بلد الوليد - ريال مدريد) - الساعة 10:00 مساءً.

02 فبراير - (إسبانيول - ريال مدريد) - الساعة 4:00 مساءً.

09 فبراير - (ريال مدريد - أتلتيكو مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

16 فبراير - (أوساسونا - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

23 فبراير- (ريال مدريد - جيرونا) - الساعة 4:00 مساءً.

02 مارس - (ريال بيتيس - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

09 مارس - (ريال مدريد - رايو فاييكانو) - الساعة 4:00 مساءً.

16 مارس - (فياريال - ريال مدريد) - الساعة 4:00 مساءً.

30 مارس - (ريال مدريد - ليجانيس) - الساعة 5:00 مساءً.

06 أبريل - (ريال مدريد - فالنسيا) - الساعة 5:00 مساءً.

13 أبريل - (ألافيس - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

20 أبريل - (ريال مدريد - أتلتيك بلباو) - الساعة 5:00 مساءً.

23 أبريل - (خيتافي - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

04 مايو - (ريال مدريد - سيلتا فيجو) - الساعة 6:00 مساءً.

11 مايو - (برشلونة - ريال مدريد) - الساعة 6:00 مساءً.

14 مايو - (ريال مدريد - ريال مايوركا) - الساعة 5:00 مساءً.

18 مايو - (إشبيلية - ريال مدريد) - الساعة 5:00 مساءً.

25 مايو - (ريال مدريد - ريال سوسيداد) - الساعة 5:00 مساءً.

كأس السوبر الإسباني

09 يناير - (ريال مدريد - ريال مايوركا) - الساعة 9:00 مساءً (ملعب محايد).

دوري أبطال أوروبا

22 يناير 2025 - (ريال مدريد - ريد بول سالزبورغ) - الساعة 10:00 مساءً.

29 يناير 2025 - (بريست - ريال مدريد) - الساعة 10:00 مساءً.

كأس العالم للأندية

18 يونيو 2025 - (ريال مدريد - الهلال) - الساعة 10:00 مساءً.

22 يونيو 2025 - (ريال مدريد - باتشوكا) - الساعة 10:00 مساءً.

27 يونيو 2025 - (ريد بول سالزبورغ - ريال مدريد) - الساعة 4:00 صباحًا.

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