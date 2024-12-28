اجتماع عاجل لتعديل مواعيد مباريات نصف النهائي في كأس الخليج

يعتزم الاتحاد الخليجي لكرة القدم، تغيير مواعيد مباراتي نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، اللتين تجمعان بين السعودية وعمان، والكويت والبحرين، بالإضافة إلى نهائي البطولة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتأهلت 4 منتخبات إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بشكل رسمي، وهي: (عمان - الكويت - السعودية - البحرين).

وكشفت قناة أبوظبي الرياضية، مساء اليوم السبت، أن هناك اجتماع عاجل للاتحاد الخليجي، لدراسة تغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي بالإضافة إلى المباراة النهائية.

ووأوضحت القناة أن ذلك يأتي نظرًا للطلب الكبير على تذاكر مباراتي نصف النهائي وتلبية لرغبة الجماهير الخليجية بحضور المواجهتين في الملعب، والذي قد لا يتسع هذا الطلب لاستاد جابر المبارك في الصليبخات للحضور الجماهيري والطلب الهائل لتذاكر المبارتين.

المواعيد الجديدة المقترحة هي كالتالي:

مباراة السعودية ضد عمان، بتاريخ 31 ديسمبر 2024، وذلك على ستاد جابر الأحمد الدولي.

مباراة الكويت والبحرين يوم 1 يناير 2025، بدلاً من 31 ديسمبر 2024، على ستاد جابر الأحمد الدولي.

مباراة نهائي بطولة خليجي 26 التي ستجمع بين الفائز من المباراتين، ستقام بتاريخ يوم 4 يناير 2024، بدلًا من الموعد القديم يوم 3 من ذات الشهر.

عاجل وحصري 🚨



اجتماع عاجل للاتحاد الخليجي يطرح من خلاله تغيير مواعيد مباراتي نصف النهائي بالإضافة إلى المباراة النهائية نظرا للطلب الكبير على تذاكر مباراتي نصف النهائي وتلبية لرغبة الجماهير الخليجية بحضور المواجهتين على ستاد جابر الأحمد الدولي.



- مباراة السعودية وعمان :… pic.twitter.com/iLvOXsx31e — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 28, 2024

مجموعات كأس الخليج 26

المجموعة الأولى

عمان - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الكويت - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الإمارات - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

قطر - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

المجموعة الثانية

السعودية - (3 مباريات - 8 أهداف - 6 نقاط).

البحرين - (3 مباريات - 6 أهداف - 6 نقاط).

اليمن - (3 مباريات - 4 أهداف - 3 نقاط).

العراق - (3 مباريات - 2 أهداف - 3 نقاط).

تأهل منتخب السعودية، إلى دور نصف نهائي كأس الخليج، متصدرًا المجموعة، ومعه البحرين كوصيف، كما تأهل منتخب عمان كمتصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط ومعه منتخب الكويت بنفس الرصيد.

ويحصل بطل خليجي 26، على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

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