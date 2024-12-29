3 صفقات نارية على رادار النادي الأهلي في الشتاء.. أسماء مدوية

فتح النادي الأهلي العديد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية أبرزها الصفقات الجديدة الذي يريد إبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويبحث النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكروي الأول بقيادة السويسري مارسيل كولر التعاقد مع لاعبين مميزين في الشتاء القادم.

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين ذو العيار الثقيل في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز بعض المراكز داخل الفريق الأحمر.

ووضعت لجنة الكرة بعض الأسماء على طاولة السويسري مارسيل كولر من أجل استطلاع رأيه الفني بخصوص التعاقد معهم أو صرف النظر عنهم والبحث عن أخرين.

وبدأ السويسري مارسيل كولر اختيار بعض اللاعبين الذي يرغب في تواجدهم داخل النادي الأهلي خاصًة في الخط الأمامي.

الصفقات المحتملة لـ النادي الأهلي في الشتاء

ويستعرض " الموجز " أبرز الصفقات المحتملة داخل النادي في الشتاء

- بغداد بونجاح

بات الدولي الجزائري أحد أهم أهداف النادي الأهلي في الشتاء المقبل خاصًة أن هناك اقتناع كبير داخل لجنة الكرة بالقلعة الحمراء بإمكانياته وقدراته الفنية.

بغداد بونجاح

ويريد النادي الأهلي إنهاء صفقة بونجاح من صفوف نادي الشمال القطري في الشتاء المقبل على الرغم من تمسك الأخير ببقاء حتى نهاية الموسم الحالي.

- إيفرتون دا سليفا

دخل النادي الأهلي بالفعل في مفاوضات قوية مع اللاعب البرازيلي المحترف في الدوري التشيكي من أجل حسم صفقته بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إيفرتون دا سيلفا

ويرغب النادي الأهلي بشدة في حسم الصفقة بأقرب وقت خاصًة بعد إصابة الدولي المغربي رضا سليم واقتراب رحيل الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو عقب نهاية عقده.

- محمود حسن تريزيجيه

أصبح نجم نادي طرابزون سبور المُعار إلى صفوف الريان القطري من الأهداف الرئيسية أيضًا التي يسعى النادي الأهلي للحصول على خدماتها خلال الصيف المقبل.

محمود حسن تريزيجيه

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام إنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري.

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