محمود عبد المنعم كهربا يوجه رسالة اعتذار لجماهير النادي الأهلي.. ماذا قال؟

حرص محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي على تقديم اعتذار لجماهير القلعة الحمراء عما بدر منه خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وحقق النادي الأهلي فوزًا كبيرً على منافسه شباب بلوزداد الجزائري بنصف دستة أهداف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب " القاهرة الدولي" في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمود عبد المنعم كهربا يعتذر لجماهير الأهلي

وكتب محمود عبد المنعم كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "الإنستجرام":" "الجمهور هو متعة الكرة وأهم عناصرها، وجمهور الأهلي أكبر داعم ليا وعلاقتي بجمهور الأهلي كبيرة ولهم رصيد يكفي ويوفي".

وتابع لاعب النادي الأهلى، "تعرضت لحملات ممنهجة والسباب لي ولأهلي بألفاظ محدش يقبلها على نفسه أو على أهله فى رسائل بعد تسريب رقمي من ناس عايزه تدمر مستقبلي الكروي".

محمود عبد كهربا- النادي الأهلي

وأضاف محمود عبد المنعم كهربا "مفيش لاعب كرة عايز يخسر فريقه أو يكون وحش.. جمهور الأهلي طول عمره هو اللاعب رقم واحد وصاحب فضل عليا بعد ربنا".

وأنهى محمود عبد المنعم كهربا حديثه " ربنا يجعلكم دايما سند وضهر ليا وبعتذر عن أي سوء تفاهم أو سوء تعبير".

محمود عبد المنعم كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي



من جهة أخرى، حسمت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مصير محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق.

وأكدت اللجنة، برئاسة مختار مختار، أن استمرار كهربا مع الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي أصبح صعبًا للغاية في ظل تراجع مستواه واحتدام الغضب الجماهيري تجاهه وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

وأشارت اللجنة إلى أن الأزمات الأخيرة لـ محمود عبد المنعم كهربا أدخلت الفريق في مأزق، نتيجة الصدامات المتكررة مع الجهاز الفني والجماهير، مما يجعل من الأفضل رحيله في يناير المقبل.

وجاءت رؤية لجنة التخطيط بعد الأزمة التي نشبت بين محمود عبد المنعم كهربا والجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري، حيث حرض اللاعب زملاءه على عدم تحية الجماهير، بعد الهتافات السلبية التي أطلقوها قبل المباراة بسبب وداع بطولة إنتركونتيننتال، والتي أهدر فيها كهربا ركلة ترجيح حاسمة.

وأوضحت اللجنة، في اجتماعاتها الأخيرة، أن محمود عبد المنعم كهربا لن يستطيع استعادة مستواه السابق سريعًا بسبب أزماته المتكررة وعدم تركيزه في الملعب.

لذا من الضروري رحيله في يناير المقبل، خاصة مع تألق الفلسطيني وسام أبو علي في قيادة هجوم الفريق، بالإضافة إلى سعي الأهلي للتعاقد مع مهاجم أجنبي آخر.

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