إبراهيم عادل .. ما بين حلم الإحتراف الأوروبي وبريق النادي الأهلي

أصبح إبراهيم عادل نجم الفريق الكروي الأول بـ نادي بيراميدز حديث الساعة خلال الفترة الحالية خاصًة بعد اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والمحلية لضمه.

ورفض نادي بيراميدز في وقت سابق فكرة التخلي عن اللاعب إبراهيم عادل نجم الفريق الكروي الأول خلال الميركاتو الصيفي الماضي بعد تلقيه عرضًا قويًا من خيتافي الإسباني.

سر تبخر حلم الاحتراف لـ إبراهيم عادل

وكان إبراهيم عادل قد تمسك بشدة بالانتقال إلى صفوف نادي خيتافي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حيث قد سافر بالفعل إلى العاصمة مدريد للخضوع إلى الفخص الطبي.

وأكد نادي بيراميدز على رفضه التام بخصوص التفريط بخدمات إبراهيم عادل نظرًا لقلة المقابل المادي المعروض من جانب النادي الإسباني للحصول على خدمات الموهوب المصري.

إبراهيم عادل

ويرغب نادي بيراميدز الحصول على قيمة مالية قدرها 5 ملايين دولار مقابل الاسغتاء عن خدمات إبراهيم عادل في الفترة المقبلة الأمر الذي اعتبره بعض الأندية أمرًا مبالغًا فيه.

وعاد إبراهيم عادل مجددًا إلى الانتظام في تدريبات نادي بيراميدز بعدما تبخر حلم الاحتراف الأوروبي في الصيف الماضي إلا أن الأمر لازال يراوده للسير على نهج الأسطورة محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.



حلم جديد لـ إبراهيم عادل مع الأهلي

وفي الوقت ذاته لا يمانع إبراهيم عادل في الانتقال إلى نادِ بالدوري المصري وتحديدًا النادي الأهلي وذلك من أجل كتابة تاريخًا جديدًا في سجله حال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية.

وأبدى إبراهيم عادل رغبة كبيرة في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي سواء في الشتاء المقبل أو الصيف القادم للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتوهج مع المارد الأحمر.

وبحسب ما علمه " الموجز" أن إبراهيم عادل يرى بأن انضمامه لـ النادي الأهلي سيكون نقطة فارقة في مسيرته الكروية خاصًة في ظل منافسة الأخير على العديد من البطولات سواء على الصعيد المحلي أو القاري أو العالمي.

ويأمل نجم بيراميدز أن تتاح هذه الفرصة في القريب العاجل من أجل إرتداء القميص الأحمر وذلك قبل خوض بطولة مونديال الأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

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