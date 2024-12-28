يترقب مشجعو كرة القدم المحلية، موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري المرتقبة بينهما في بطولة الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

وأتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته لخوض المواجهة القوية التي تنتظره أمام الاتحاد السكندري، في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

ويرصد لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها، بجانب التشكيل المتوقع.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري القادمة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري المرتقبة، هي فضائية أون تايم سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري على هذا النحو:

- القمر الصناعي : النايل سات.

- تردد قناة اون سبورت : 11861.

- معدل الترميز : 27500.

- الاستقطاب : عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

-جودة القناة : HD.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك على هذا النحو:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خـط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

الهجوم: حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك كالآتي :

حراسة المرمى: صبحي سليمان وأحمد دعدور

خط الدفاع: كريم يحي ومروان داوود ومحمد المغربي ومحمود شبانه وأحمد أيمن ومحمود متولي .

خط الوسط: عمر الوحش ومورو ساليفو وعبدالغني محمد وناصر ناصر وأحمد الشيمي وفيليب ناسيمنتو وكريم الديب.

الهجوم: بنچامين بواتينج وايمانويل ابيه وفادي فريد واسلام سمير وعمرو جمعة.

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