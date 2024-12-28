تغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية، مساء اليوم السبت، عن تغريم نادي الزمالك، ضمن عقوبات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

وتم تغريم الزمالك ولفت نظره لما بدى منه في مباراة طلائع الجيش بالجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، وذلك وفقًا للائحة العقوبات.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري بنسختها الحالية، التي أصدرتها رابطة الأندية مساء اليوم.

تغريم الزمالك والمصري.. عقوبات الجولة السادسة من دوري نايل

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة طلائع الجيش والزمالك : توجيه لفت النظر إلى نادي الزمالك وتوقيع غرامة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك بسبب رمي زجاجات مياه باتجاه أرض الملعب.

مباراة المصري والأهلي : توقيع عقوبة مالية على نادي المصري وقيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب عدم حضور السيد المدير الفني المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي.

مباراة زد إف سي و وإنبي : توقيع غرامة مالية على نادي زد إف سي قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

وإيقاف علي فوزي لبيب لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه، وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

وتوقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

تغريم الزمالك

مباراة الاتحاد ومودرن سبورت : توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود : توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير تجاه حكام المباراة بشكل متكرر ومنع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في المباراة من حضور مباراة الإسماعيلي أمام سموحة في الجولة التاسعة من دوري nile .

مباراة بيراميدز وفاركو : إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مباراة سموحة وغزل المحلة : توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول الفريق على عدد ست بطاقات سواء صفراء أو بطاقة حمراء .

مباراة بتروجت والجونة : إيقاف فيفرو أكيما لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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