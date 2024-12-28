قرعة دور الـ32 بـ كأس مصر.. مواجهة سهلة لنادي الزمالك وصعبة لبيراميدز

أسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر التي أُقيمت اليوم في اتحاد الكرة بحضور مندوبي الأندية عن مواجهات قوية بين الفرق المتنافسة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن النادي الأهلي لن يكون ضمن القرعة تنفيذًا للعقوبة المفروضة عليه بعد انسحابه من منافسات كأس مصر في الموسم الماضي.

صراع تنافسي جديد في كأس مصر موسم 2024/2025

يُذكر أن بيراميدز تُوج بطلاً لـ كأس مصر الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على زد في النهائي، بينما يحمل النادي الأهلي الرقم القياسي بعدد التتويجات بالبطولة برصيد 39 لقبًا.

يشارك في دور الـ 32 من كأس مصر هذا الموسم 17 فريقًا من الدوري المصري الممتاز بالإضافة إلى 15 فريقًا تأهلوا من الأدوار التمهيدية.

يستهل بيراميدز حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة المنصورة، بينما سيواجه الزمالك، ثاني أكثر الأندية تتويجًا باللقب، الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.

كما سيلتقي مودرن سبورت مع الفائز من لقاء المصرية والشمس، وهو ما قد يُبشر بمواجهة مثيرة في دور الـ 16 إذا تأهل الفريقان.



قرعة كأس مصر دور الـ 32

المسار الأول

بيراميدز ضد المنصورة

بتروجت ضد المقاولون العرب

إنبي ضد حرس الحدود

الإسماعيلي ضد طنطا

غزل المحلة ضد الفائز من سبورتنغ والحمام

فاركو ضد الترسانة

البنك الأهلي ضد بترول أسيوط

المصري ضد وادي دجلة

المسار الثاني

الزمالك ضد الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت ضد الفائز من وي أو الشمس

سموحة ضد منتخب السويس

زد مع ديروط

سيراميكا كليوباترا ضد لافيينا

طلائع الجيش ضد الأولمبي

الجونة ضد القناة

الاتحاد ضد تيم إف سي

جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي

ومن جهة أخرى يستعرض “ الموجز” جدول ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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