ترتيب الدوري الإيطالي 2024-2025 قبل قمة ميلان ضد روما اليوم

تبحث جماهير كرة القدم وخاصة متابعو الكالتشيو، عن جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024-2025، قبل قمة ميلان ضد روما المرتقبة بينهما مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة ميلان ضد روما، مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الإيطالي بهذا الموسم 2024-2025.

وتنطلق صافرة مباراة ميلان ضد روما، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، ترتيب الدوري الإيطالي قبل قمة ميلان وروما، والتشكيل المتوقع للفريقين قبل ديربي اللية.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل قمة ميلان ضد روما

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل قمة ميلان وروما اليوم كالآتي:

1 أتالانتا، 41 نقطة.

2 إنتر ميلان، 40 نقطة.

3 نابولي، 38 نقطة.

4 لاتسيو، 34 نقطة.

5 فيورنتينا، 31 نقطة.

6 يوفنتوس، 31 نقطة.

7 بولونيا، 28 نقطة.

8 ميلان، 26 نقطة.

9 أودينيزي، 23 نقطة.

10 روما، 20 نقطة.

11 إمبولي، 19 نقطة.

12 تورينو، 19 نقطة.

13 جنوى، 16 نقطة.

14 ليتشي، 16 نقطة.

15 بارما، 15 نقطة.

16 كومو، 15 نقطة.

17 هيلاس فيرونا، 15 نقطة.

18 كالياري، 14 نقطة.

19 فينيزيا، 13 نقطة.

20 مونزا، 10 نقاط.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل قمة ميلان ضد روما

تشكيل ميلان ضد روما

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ميلان ضد روما اليوم على هذا النحو:

حراسة المرمى: مايك ماينيان.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، مالك ثياو، ماتيا جابيا، ثيو هيرنانديز.

الوسط الدفاعي: يوسف فوفانا، تيجاني رايندرز.

خط الوسط الهجومي: صامويل شوكويزي، ألفارو موراتا، أليكس خيمينز.

الهجوم: تامي إبراهام.

تشكيل روما ضد ميلان اليوم

حراسة المرمى: ميلي سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني، ماتس هوملز، إيفان نديكا.

الوسط: أليكسيس ساليمايكرز، كوناي، لياندرو باريديس، أنجيلينو.

الهجوم: باولو ديبالا، ستيفان الشعراوي، أرتيم دوفبيك.

مشاهدة مباراة ميلان وروما اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة ميلان وروما اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإيطالي بهذا الموسم 2024-2025.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت على سهيل سات كالآتي:

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

وجاء تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات على هذا النحو:

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

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