موعد مباراة ميلان ضد النجم الأحمر بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة

يترقب عاشق الكرة الأوروبية، مباراة ميلان ضد النجم الأحمر ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورالأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ميلان لتحقيق الفوزأمام النجم الأحمر لتحسين وضعه بجدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز الـ 16 برصيد 9 نقاط بينما يحتل فريق النجم الأحمر المركز الـ 31 برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة ميلان ضد النجم الأحمر

يواجه فريق ميلان نظيره النجم الأحمر، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدورالأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد النجم الأحمر

تستطيع متابعة مباراة ميلان ضد النجم الأحمر، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة TNT Sports 5.

ميلان ضد النجم الأحمر

تشكيل ميلان المتوقع ضد النجم الأحمر

حراسة المرمى: سبورتيلو

خط الدفاع: كالاباريا - توموري - بافلوفيتش - تيراكيانو.

خط الوسط: فوفانا - ريندرز - تشيك

الهجوم: تشيكويرزي - لياو - أبراهام.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة ميلان ضد النجم الأحمر ويأتي كالأتي..

1- ليفربول 18 نقطة.

2- باير ليفركوزن 13 نقطة.

3- أستون فيلا 13 نقطة

4-إنتر ميلان 13 نقطة.

5- بريست 13 نقطة

6- برشلونة 12 نقطة.

7- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

8- بايرن ميونخ 12 نقطة

9- أتالانتا 11 نقطة

10- أرسنال 10 نقاط

11- موناكو 10 نقاط .

12- سبورتينج لشبونة 10 نقاط .

13- ليل 10 نقاط.

14- كلوب بروج 10 نقاط.

15- بنفيكا 9 نقاط.

16- أتلتيكو مدريد 9 نقاط .

17- ميلان 9 نقاط .

18- ريال مدريد 9 نقاط .

19 سيلتيك، 9 نقاط.

20 -مانشستر سيتي 8 نقاط.

21- آيندهوفن 8 نقاط .

22 يوفنتوس 8 نقاط.

23- دينامو زغرب، 8 نقاط.

24- باريس سان جيرمان 7 نقاط.

25- فينورد 7 نقاط.

26- شتوتجارت 4 نقاط.

27- شاختار 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- النجم الأحمر 3 نقاط .

32- سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط .

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