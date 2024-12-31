تياجو موتا يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان كأس السوبر الإيطالي

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين المستدعاة للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة ميلان، في بطولة كأس السوبر الإيطالي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، نظيره ميلان، يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يناير 2025، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

يوفنتوس وميلان

وتقام بطولة كأس السوبر الإيطالي، في المملكة العربية السعودية، خلال شهر يناير المقبل، بمشاركة 4 أندية وهي إنتر ميلان، ميلان، أتالانتا، يوفنتوس.

وشهدت قائمة يوفنتوس، استبعاد المدافع دانيلو، فيما استعاد المدرب موتا خدمات ثلاثي الفريق، تيموثي وياه، دانييلي روجاني وروهي، وجاءت القائمة على النحو التالي..

قائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان في السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوريو.

خط الدفاع: جاتي، كالولو، كامبياسو، سافونا، روهي.

خط الوسط: لوكاتيلي، كوبمينرز، ماكيني، تورام، دوجلاس لويز، فاجيولي.

خط الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، جونزاليس، أدزيتش، وياه، مبانجولا.

يطمح كلا الفريقين إلى الفوز بهذه المباراة المهمة والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز منهما المنتصر في مواجهة نصف النهائي الأخرى التي ستجمع بين إنتر ميلان وأتالانتا يوم الخميس، 2 يناير 2025.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق لقبه الأول في كأس السوبر بنظام المربع الذهبي، مستندًا على خبرة لاعبيه وأداء الفريق تحت قيادة مدربه الجديد تياجو موتا.

ويشارك في بطولة كأس السوبر الإيطالى، بطلى الدورى والكأس ووصيف كل بطولة، وبالتالي سيضم أندية إنتر ميلان "بطل الدوري" وميلان وصيفه، ويوفنتوس "بطل الكأس" وأتالانتا وصيفه.

نظام كأس السوبر الإيطالي 2025

يشارك في كأس السوبر الإيطالي 4 فرق لثاني مرة في التاريخ، بعد النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي ونجح إنتر في التتويج بها.

يتكون كأس السوبر الإيطالي 2025 من دورين بنظام خروج المغلوب، نصف النهائي والنهائي، ويشارك فيه بطل ووصيف الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان في كأس السوبر الإيطالي

سنتقل جميع مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025 عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية، خاصة على قناة "AD SPORT PRIMIUM 1" حيث تعد شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري لمنافسات الكرة الإيطالية الكبرى.

اقرأ أيضًا:

لامين يامال يقترب من العودة لتدريبات برشلونة قبل السوبر الإسباني

بث مباشر مباراة الكويت ضد البحرين(0-0) في نصف نهائي كأس الخليج