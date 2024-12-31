بث مباشر مباراة الكويت ضد البحرين(0-0) في نصف نهائي كأس الخليج

بث مباشر مباراة الكويت ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج.. يقدم موقع “الموجز”، بث مباشر مباراة الكويت ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج، والتي تقام على استاد جابر الأحمد الدولي، في الدور نصف النهائي الثاني من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وكان منتخب الكويت تأهل إلى نصف نهائي كأس خليجي 26، بعد حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، فيما تأهل منتخب البحرين، بعد حصوله على الوصافة في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

مباراة الكويت ضد البحرين

بث مباشر مباراة الكويت ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج

مشاهدة مباراة الكويت ضد البحرين في نصف نهائي كأس الخليج

د11: بطاقة صفراء لـ سيد ضياء سعيد، لاعب البحرين نتيجة تدخل عنيف بمرفق اليد على لاعب الكويت.

د1: انطلاق مباراة منتخب الاكويت والبحرين.

تشكيل منتخب الكويت المتوقع ضد البحرين في كأس الخليج العربي

من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب الكويت ضد البحرين في مباراة نصف النهائي على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

خط الدفاع: مشاري غنام – خالد إبراهيم – حسن حمدان – سامي الصانع.

خط الوسط: محمد دحام – أحمد الظفيري – رضا هاني – عيد الرشيدي.

خط الهجوم: يوسف ناصر – سلمان العوضي.

تشكيل البحرين المتوقع أمام الكويت في خليجي 26

من المتوقع أن يكون تشكيل البحرين أمام منتخب الكويت كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: عبد الله الخلاصي – أمين بن عدي – وليد الحيام – حمد الشمسان.

خط الوسط: محمد مرهون – سيد ضياء – مهدي حميدان – علي مدن.

خط الهجوم: مهدي عبد الجبار – كميل الأسود.

مجموعات كأس الخليج العربي “خليجي 26”

المجموعة الأولى

عمان - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الكويت - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الإمارات - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

قطر - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

المجموعة الثانية

السعودية - (3 مباريات - 8 أهداف - 6 نقاط).

البحرين - (3 مباريات - 6 أهداف - 6 نقاط).

اليمن - (3 مباريات - 4 أهداف - 3 نقاط).

العراق - (3 مباريات - 2 أهداف - 3 نقاط).

بث مباشر مباراة منتخب الكويت والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج

مشاهدة مباراة منتخب الكويت والبحرين في نصف نهائي كأس الخليج

القنوات الناقلة لمباراة الكويت والبحرين في كأس الخليج

يمكنك متابعة مباراة البحرين والكويت في نصف نهائي كأس الخليج 2024، عبر مجموعة من القنوات الرياضية، وهي كالتالي:

الكويت الرياضية - المعلق: أحمد البلوشي.

SSC News HD - المعلق: فارس عوض - خالد المديفر.

الكأس 1 - المعلق: خليل البلوشي.

أبو ظبي الرياضية 1 - المعلق: محمد الشامسي.

الشارقة الرياضية - المعلق: موسى عيد.

دبي الرياضية - المعلق: رؤوف خليف.

عمان الرياضية - المعلق: محمد الريامي.

البحرين الرياضية - المعلق: سلمان الحدي.

العراقية الرياضية - المعلق: علي لفتة.

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