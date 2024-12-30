هل يرحل محمد صلاح إلى الهلال؟ والد النجم المصري يثير الجدل بتصريح مفاجئ

يحظى مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة من الترقب والاهتمام الكبير من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي مع الريدز، وتتساءل الجماهير عما إذا كان صلاح سيقرر تمديد تعاقده مع الريدز، أم سيخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أنفيلد. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه صلاح حامد محروس غالي، والد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أثناء لقاء جمعه بمجموعة من الجمهور السعودي، ما أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.

وينتهي عقد محمد صلاح، مع ليفربول، خلال الموسم الحالي، وكان صرح اللاعب بأن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع فريق الريدز، مما يحق للنجم المصري التوقيع لأي ناد في يناير المقبل إذا لم يتم تجديد عقده مع ليفربول.

وظهر والد محمد صلاح عبر مقطع فيديو على منصة "إكس"، وسئل من أحد المشجعين عما إذا كان سينتقل محمد صلاح، إلى صفوف الهلال السعودي فرد قائلاً: "والله هو يقول إنه سينتقل إلى الهلال".

ولم ينف والد صلاح عن انتقال نجله إلى الدوري السعودي، بعد نهاية عقده مع ليفربول، حيث اكتفى بالرد: "منورين مصر إن شاء الله".

ظهر صوت آخر من أحد المشجعين، يسئل عما إذا كان محمد صلاح سينتقل إلى صفوف الهلال أو الاتحاد السعودي فرد قائلاً:"إحنا هنعمل قرعة ويروح للي هيدفع أكتر".

🚨🚨🚨🔥 والد 'محمد صلاح' ذكر لأحد المشجعين بأن ابنه سينتقل لـ الهلال



ولكنه تراجع في النهاية 👀😅



🗣️ "الهلال أو الاتحاد هيروح للي يدفع أكثر". pic.twitter.com/TLnC6q65fQ — بيت الهلال (@baytAlhilal) December 30, 2024

وكان محمد صلاح، قد أكد أن سماع أخبار جيدة بخصوص حالة تجديد عقده مع ليفربول، أمر بعيد في الوقت الحالي، ليثير الجدل مرة أخرى بخصوص مستقبله مع النادي الإنجليزي.

صلاح يحصد جائزة رجل المباراة للمرة الـ16 هذا الموسم بعد تألقه أمام وست هام

فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة "رجل المباراة" للمرة الـ16 هذا الموسم، بعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعد هذه المرة السادسة عشرة التي يفوز فيها صلاح بجائزة "رجل المباراة"، حيث فاز بها في العديد من المباريات السابقة مع ليفربول، منها ضد إبسويتش تاون، برينتفورد، مانشستر يونايتد، نوتنجهام، بورنموث، وولفرهامبتون، تشيلسي، أرسنال، برايتون، أستون فيلا، ساوثهامبتون، مانشستر سيتي، نيوكاسل، فولهام، توتنهام، وليستر سيتي.

سجل صلاح هدفًا وصنع هدفين في مباراة وست هام، ليصل إلى المساهمة رقم 30 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (17 هدفًا و13 تمريرة حاسمة).

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