ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خماسية ليفربول وثنائية مانشستر سيتي اليوم

باتت المنافسة أكثر إثارة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوز ليفربول الكاسح على وست هام يونايتد وانتصار مانشستر سيتي على ليستر في الجولة 19 من هذا الموسم 2024-2025.

تواجه فريق مانشستر سيتي مع نظيره ليستر سيتي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بنسخته الحالية، ونجح السماوي في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-0.

والتقى ليفربول مع وست هان يونايتد في اليوم ذاته وبنفس الجولة، واكستح الريدز منافسه في هذا اللقاء، بخماسية دون رد، على ملعب لندن الأولمبي.

وسجل أهداف ليفربول في شباك وست هام يونايتد اليوم كل من، لويس دياز، في الدقيقة 30، و كودي جاكبو بالدقيقة 40، و محمد صلاح شباك في الدقيقة 44، بالإضافة إلى ثنائية، ترنت ألكساندر-أرنولد في الدقيقة 54، وديجو جوتا بالدقيقة 84.

ليفربول يعزز صدراته في ترتيب الدوري الإنجليزي والسيتي يرفع رصيده

وحسب هذه النتائج، فإن فريق ليفربول عزز صدارته في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 31 متوجدًا بهم في المركز الخامس.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خماسية ليفربول أمام وست هام يونايتد، وثنائية مانشستر سيتي في شباك ليستر اليوم.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

1- ليفربول، 45 نقطة.

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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