محمد صلاح يسجل ويصنع في خماسية ليفربول ضد وست هام بالدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في أن يحقق فوزًا كاسحًا على وست هام يونايتد، في المباراة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع منافسه ووست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وسحق ليفربول نظيره وست هام بخماسية مثيرة دون رد، ليواصل الريدز سلسلة انتصاراته في بطولة البريميرليج بهذا الموسم 2024-2025.

ويستعرض لكم موقع الموجز، أهداف مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم.

أهداف مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم

افتتح لويس دياز أهداف مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم، بالهدف الأول للريدز في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وضاعف كودي جاكبو بالهدف الثاني، في الدقيقة 40، قبل أن يدك الدولي المصري محمد صلاح شباك وست هام بالهدف الثالث لفريق ليفربول، في الدقيقة 44.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد وست هام، بثلاثة أهداف دون مقابل، ليضع الريدز قدمًا في حسم اللقاء لصالحه.

وسجل ليفربول ثنائية نارية أخرى في الشوط الثاني، جاءت عن طريق كل من، ترنت ألكساندر-أرنولد في الدقيقة 54، وديجو جوتا في الدقيقة 84.

وتجدر الإشارة إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، هو من صنع الهدف الثاني والخامس لفريق ليفربول.

محمد صلاح يسجل ويصنع - أهداف مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

ووفقًا لهذه النتيجة، حصل الريدز على ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه يعزز صدرته في جدول الترتيب.

ويتربع ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بعد هذا الفوز، بينما يتجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 23 متواجدًا بهم في المركز الثالث عشر.

تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول اليوم كالآتي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

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