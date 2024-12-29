محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

زين الدولي المصري محمد صلاح، تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد، في المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تحت قيادة مدربه أرني سلوت، مواجهة قوية ضد وست هام يونايتد، المقرر لها مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024.

وتقام مباراة ليفربول ضد وست هام، في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة، و8:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي بموسم 2024-2025.

محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول ضد وست هام

وأعلن أرني سلوت منذ قليل، عن تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد، علمًا بأنه دفع بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول على رأس تشكيل الريدز أمام وست هام اليوم، وجاء بجانبه في خط الهجوم كل من، لويس دياز، كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد

بدلاء ليفربول اليوم أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وضمت دكة بدلاء ليفربول اليوم كل من، كيليهر، واتارو اندو، داروين نونيز، هارفي إليوت، جوتا، كوانساه، تسيميكاس، ماكونيل، دانس.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة وست هام والذي يأتي كالآتي:

1- ليفربول، 42 نقطة.

2- آرسنال، 36 نقطة.

3- تشيلسي، 35 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5- بورنموث، 28 نقطة.

6- أستون فيلا، 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- نيوكاسل، 26 نقطة.

9- فولهام، 25 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14- وست هام، 20 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 16 نقطة.

17- ليستر سيتي، 14 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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