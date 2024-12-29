بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي (4-0)

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز لمتابعيه، خدمة بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي، التي يتـرقبها جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، استعداداته لمواجهة وست هام يونايتد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

بث مباشر ماتش ليفربول ضد وست هام يونايتد

وتقام مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، على ملعب لندن الأولمبي.

ويبدأ بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة، و8:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

مشاهدة ماتش ليفربول ضد وست هام يونايتد

ويمكنكم بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

وتذاع هذه المواجهة، عبر شاشة بي إن سبوت 1 بصوت المعلق المخضرم حفيظ دراجي.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام على النحو التالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

ونوفر لكم خدمة بث مباشر ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم، فور انطلاق صافرة هذه المواجهة.

انطلاق المباراة

التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من عمر هذا اللقاء.

دقيقة 30 / لويس دياز يحرز الهدف الأول لفريق ليفربول

دقيقة 40 / كود جاكبو يسجل الهدف الثاني للفيربول

دقيقة 44 / محمد صلاح يعززنتيجة الريدز بالهدف الثالث

دقيقة 54 / ترنت ألكساندر-أرنولد يسجل الهدف الرابع لفريق ليفربول

بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

شاهد ماتش ليفربول ضد وست هام يونايتد

تشكيل ليفربول ضد ووست هام في الدوري الانجليزي

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل ليفربول ضد وست هام على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرولد - فان دايك - جو جوميز - روبيرتسون.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - جرافينبيرغ - ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

تشكيل وست هام يونايتد ضد ليفربول

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، جان كلير توديبو، كونستانتينوس مافروبانوس، إيمرسون بالميري.

الوسط: إدسون ألفاريز. محمد قدوس، لوكاس باكيتا، أندي إرفينج.

الهجوم: جارود بوين، نيكلاس فولكروج.

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