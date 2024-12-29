التشكيل المتوقع لـ ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول، لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويبحث فريق ليفربول عن تحقيق الانتصار الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره في الجولة الـ17 على توتنهام بنتيجة (6-3)، وانتصاره في الجولة الأخيرة أمام ليستر سيتي بنتيجة (3-1)، بينما يدخل وست هام اللقاء لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة وعدم تلقيه للخسارة في الأربع جولات الأخيرة.

ليفربول ووست هام يونايتد

ويواجه فريق ليفربول، نظيره وست هام، اليوم الأحد، في الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، للجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ووست هام في الدوري الانجليزي

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرولد - فان دايك - جو جوميز - روبيرتسون.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - جرافينبيرغ - ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

تشكيل وست هام يونايتد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، جان كلير توديبو، كونستانتينوس مافروبانوس، إيمرسون بالميري.

خط الوسط: إدسون ألفاريز. محمد قدوس، لوكاس باكيتا، أندي إرفينج.

خط الهجوم: جارود بوين، نيكلاس فولكروج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي

تنقل قنوات بي إن سبورتس، مباريت الدوري الإنجليزي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول أمام وست هام في البريميرليج، عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18

ليفربول - (المباريات: 17 - الأهداف: 40 - النقاط: 42) آرسنال - (المباريات: 18 - الأهداف: 35 - النقاط: 36) تشيلسي - (المباريات: 18 - الأهداف: 38 - النقاط: 35) نوتنجهام فورست - (المباريات: 18 - الأهداف: 24 - النقاط: 34) نيوكاسل - (المباريات: 18 - الأهداف: 30 - النقاط: 29) بورنموث - (المباريات: 18 - الأهداف: 27 - النقاط: 29) مانشستر سيتي - (المباريات: 18 - الأهداف: 30 - النقاط: 28) فولهام - (المباريات: 18 - الأهداف: 26 - النقاط: 28) أستون فيلا - (المباريات: 18 - الأهداف: 26 - النقاط: 28) برايتون - (المباريات: 18 - الأهداف: 27 - النقاط: 26) برينتفورد - (المباريات: 18 - الأهداف: 32 - النقاط: 24) توتنهام - (المباريات: 18 - الأهداف: 39 - النقاط: 23) وست هام - (المباريات: 18 - الأهداف: 23 - النقاط: 23) مانشستر يونايتد - (المباريات: 18 - الأهداف: 21 - النقاط: 22) إيفرتون - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 17) كريستال بالاس - (المباريات: 18 - الأهداف: 18 - النقاط: 17) ولفرهامبتون - (المباريات: 18 - الأهداف: 29 - النقاط: 15) ليستر سيتي - (المباريات: 18 - الأهداف: 22 - النقاط: 14) إيبسويتش تاون - (المباريات: 18 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) ساوثهامبتون - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 6)

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