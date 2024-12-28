حقيقة انتقال أحمد مصطفي زيزو لاعب الزمالك إلى الأهلي

نادي الزمالك.. ذكر موقع ترانسفير ماركت العالمي أن هناك احتمالية كبيرة لانتقال أحمد مصطفى زيزو، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى صفوف النادي الأهلي.

ويأتي هذا في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه الحالي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه حق التوقيع مع أي نادٍ خلال فترة الانتقالات في شهر يناير المقبل.

ووفقًا لتقرير موقع ترانسفير ماركت، فإن نسبة انتقال "زيزو" إلى الأهلي وصلت إلى 42%، بينما يزعم أيضًا اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الفتحالسعودي بنسبة 36%.

ويعتمد موقع ترانسفير ماركت نسبته المئوية في انتقال اللاعبين بين الأندية على الأخبار والتقارير الصحفية المتداولة حول الصفقة.

يشير اللاعب أحمد مصطفى زيزو إلى حديث دائم داخل وخارج نادي الزمالك، نظرًا لعدم تجديد عقده حتى الآن مع الإدارة.

ومع اقتراب شهر يناير،يحق له التوقيع مع أي نادٍ دون الحاجة للموافقة من ناديه الحالي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري



يرصد " الموجز" موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري حيث يلتقي نادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الأحد القادم الموافق 29-12-2024 وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدور المصري

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري على شبكة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط ومصر.

جدول ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. النادي الأهلي - 11 نقاط

4. زد - 9 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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