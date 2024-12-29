بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يسعي فريق مانشستر سيتي للفوز في مباراة اليوم أمام نظيره ليستر سيتي للعودة لطريق الانتصارات من جديد وتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 42 نقطة.

بث مباشر ماتش مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ف ي الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

د1..

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

مشاهدة ماتش مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 42 نقطة

2. آرسنال، 36 نقطة.

3. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

4- نوتينجهام، 34 نقطة.

5. نيوكاسل ، 29 نقطة.

6. بورنموث، 29 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8. فولهام ، 28

9. أستون فيلا، 28 نقطة.

10. برايتون، 26 نقطة.

11. برينتفورد، 24 نقطة.

12. توتنهام 23 نقطة

13. وست هام، 23 نقطة.

14. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15. إيفرتون، 17 نقطة.

16.كريستال بالاس، 17 نقطة.

17. ولفرهامبتون، 15 نقاط.

18. ليستر سيتي، 14 نقطة.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

إقرأ أيضا:

موقف محمود عبد المنعم كهربا من الانتقال إلى الدوري الليبي.. كواليس نارية

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك مع اقتراب رحيله؟..أرقام مثيرة