جمال علام.. قصة إخفاق داخل الاتحاد المصري لكرة القدم

واجه الاتحاد المصري لكرة القدم منذ تولي جمال علام رئاسة الجبلاية في يناير 2022، نتائج سلبية وتحديات كبيرة على مستوى المنتخبات المختلفة، حيث كان الإخفاق هو السمة الأبرز خلال هذه الفترة.

وفيما يلي أبرز المحطات التي شهدها مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام، وذلك بعد انتهاء مدته القانونية وإجراء انتخابات جديدة الثلاثاء الماضي لفترة جديدة تنتهي في 2028 حيث يستعرضها " الموجز".



فشل منتخب مصر تحت قيادة الأجنبي

خلال فترة جمال علام، واجه المدير الفني السابق للمنتخب المصري، البرتغالي كارلو كيروش، مشكلات تتعلق بتأخير مستحقاته المالية التي بلغت 25 ألف دولار، مما أدى إلى رحيله المبكر عن المنتخب بعد فترة قصيرة ورفضه العودة للتعامل مع اتحاد الكرة الحالي.

تولى المهمة الفنية بعده الراحل إيهاب جلال، الذي أدار 3 مباريات فقط قبل أن يتم إقالته دون الحصول على مستحقاته.

جمال علام وفيتوريا

لاحقًا، تولى البرتغالي روي فيتوريا قيادة المنتخب في مشروع طويل الأمد، لكن الفريق فشل في تحقيق أي إنجاز بارز في كأس أمم أفريقيا 2023، حيث ودع البطولة مبكرًا بعد التعادل في دور المجموعات والخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16.

دخل الاتحاد برئاسة جمال علام في نزاع مالي مع فيتوريا، الذي طالب بتعويضات مالية بعد فسخ عقده، وتم رفع شكوى إلى الفيفا، لكن القضية انتهت دون الحصول على المبلغ الكامل.

وطوال هذه الفترة، لم يحقق المنتخب الوطني الأول أي إنجاز يذكر في حقبة جمال علام.

في المقابل حقق المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي هدفه بالتأهل لأولمبياد باريس 2024، لكنه خسر بنتيجة ثقيلة أمام المغرب (6-0) في مباراة تحديد المركز الثالث، كما خسر نهائي بطولة أفريقيا أمام المغرب (2-1).

إنجازات مهدورة

على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية لكرة القدم، بما في ذلك تطوير تقنية الـVAR، إلا أن هذه المبادرات لم تُحسن من صورة الاتحاد المصري لكرة القدم ، وتعرضت إدارته لانتقادات واسعة بسبب غياب الإنجازات الفعلية على كافة الأصعدة.

إخفاء خطاب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

شهدت بداية ولاية جمال علام أزمة كبرى مع النادي الأهلي، حيث أعلن رئيس النادي محمود الخطيب أن خطاب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 لم يُبلغ به النادي الأحمر في الوقت المناسب.

جمال علام

أدى ذلك إلى استضافة المغرب للنهائي وفوز الوداد البيضاوي على المارد الأحمر (2-0)، مما أفقد الأهلي فرصة تحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي.

أزمة مباراة مصر وبلجيكا وتدخل الوزارة

ظهرت أزمة مالية بشأن المباراة الودية بين مصر وبلجيكا في 2022، حيث تأخر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في سداد الالتزامات المالية مع الشركة المنظمة. وانتهت الأزمة بعد تدخل لجنة من وزارة الشباب والرياضة.

أزمة لجنة الحكام

عانى اتحاد الكرة برئاسة جمال علام من أزمات مستمرة في لجنة الحكام، مثل تأخر المستحقات المالية ونقص الموارد والتدخل في إدارة اللجنة.

ونتجت عن هذه المشكلات إلى استقالة البرتغالي فيتور بيريرا، وتم تكليف نائبه محمد فاروق بالمهمة، لكن حدثت أزمة التسريب الصوتي للحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مما أدى إلى إقالة فاروق وتعيين ياسر عبد الرؤوف بدلاً منه.

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