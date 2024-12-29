الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكتسح وست هام يونايتد بثلاثية نارية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره وست هام يونايتد بثلاثية نارية، في الشوط الأول المقامة بينهما حاليًا في بطولة البريميرليج.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

ونجح ليفربول في أن يتقدم بثلاثية دون رد، في الشوط الأول من عمر هذا اللقاء، ويستعرض لكم الموجز، فيما يلي، أهداف مباراة ليفربول ضد وست هام.

أهداف مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

قص لويس دياز شريط أهداف مباراة ليفربول ووست هام، بالهدف الأول للريدز في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، قبل أن يضاعف كودي جاكبو في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 44، أحرز الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول، لينهي الريدز الشوط الأول لصالحه بدك شباك وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مثيرة.

أهداف مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

تشكيل ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ودخل ليفربول هذا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

وضمت دكة بدلاء ليفربول اليوم كل من، كيليهر، واتارو اندو، داروين نونيز، هارفي إليوت، جوتا، كوانساه، تسيميكاس، ماكونيل، دانس.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

ويمكنكم مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

وتذاع مباراة ليفربول اليوم، عبر شاشة بي إن سبوت 1 بصوت المعلق المخضرم حفيظ دراجي.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام على النحو التالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب- عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054. الاستقطاب- أفقي. الترميز 27500.

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