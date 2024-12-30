أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن فسخ تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ورحيله عن تدريب المنتخب، وجاء ذلك بعدما تم إبلاغه من قبل الاتخاد بفسخ تعاقده. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ميكالي يعلن رحيله عن منتخب الشباب بعد فسخ التعاقد مع اتحاد الكرة

وقال “ميكالي” خلال بيانًا رسميًا: “أبلغني الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، اليوم بقراره عن فسخ عقد التعاقد، الذي وقعته في أكتوبر الماضي والذي يستمر حتى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس”.

وأضاف: “وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصل بي قبل إسبوعين، لطلب تخفيض العقد بسبب الصعوبات المالية، لقد قبلت على الفور المساعدة وتقليص العقد بشكل كبير في عام 2025، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم طلب لاحقًا تخفيضا أعلى بكثير”.

وتابع: “أود أن أعرب عن عميق امتناني للاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعبين والموظفين الذين عملوا معي خلال العامين ونصف العام الماضيين”.

روجيرو ميكالي

وأكمل روجيرو ميكالي: “لقد كان شرفًا لي أن أتقدم مع المنتخب الأولمبي، وأن أحقق الدور نصف النهائي في أولمبياد 2024”.

وواصل المدرب البرازيلي: “أترك ​​فريق 2005 مؤهلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، وفي طريق التأهل للألعاب الأولمبية المقبلة، كما أنني أترك إرثًا من العديد من اللاعبين الشباب الذين يلعبون الآن بانتظام مع الفريق المصري الأول، والعديد من اللاعبين الآخرين مع أنديتهم”.

واختتم المدرب بيانه قائلاً: “أخيرًا، يجب أن أتوجه بالشكر الجزيل للشعب المصري، فهو السبب الرئيسي الذي يجعلني لا أريد أن يكون هذا وداعًا، بل أراك قريبًا، أتمنى لكم جميعًا عام 2025 مباركًا وناجحًا”.

وكان ميكالي، وقع عقدًا مع اتحاد الكرة، في شهرسبتمبر 2024، لتدريب منتخب الشباب مواليد 2005، خلفًا لوائل رياض، ويتضمن عقد البرازيلي شرطًا جزائيًا بقيمة 3 أشهر من راتبه.

إنجازات ميكالي مع منتخب مصر الأولمبي

قاد ميكالي منتخب مصر الأولمبي لتحقيق المركز الرابع في أولمبياد باريس 2024، ونجح البرازيلي في قيادة منتخب مصر للشباب للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في إبريل المقبل، بعد احتلال المركز الثاني في بطولة شمال إفريقيا التي استضافتها مصر.

اقرأ أيضًا:

مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في ديسمبر متفوقًا على رباعي ريال مدريد

الدوري المصري| الجباس ينقذ بيراميدز بفوز قاتل على الجونة في اللحظات الأخيرة