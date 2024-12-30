الدوري المصري| الجباس ينقذ بيراميدز بفوز قاتل على الجونة في اللحظات الأخيرة

حقق فريق بيراميدز انتصارًا مثيرًا، في الوقت القاتل على الجونة، بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

واقتنص محمد الجباس، الفوز لصالح بيراميدز أمام الجونة، في الوقت بدل من الضائع، بعد تسديدة رائعة اللاعب سكنت الشباك، في الدقيقة 10+90 من عمر المباراة، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا.

وشهدت المباراة في للحظات الأخيرة، إلغاء هدف سجله محمد الجباس، لوجود تسلل على فيستون ماييلي، إلا أن اللاعب نفسه عاد وسجل هدف الفوز القاتل.

بيراميدز والجونة

تشكيل بيراميدز أمام الجونة في الدروي الممتاز

وجاء تشكيل بيراميدز أمام الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: على جبر- محمود مرعي- محمد حمدي- محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق- أحمد عاطف قطة- وليد الكرتي- بلاتي توريه- صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز القاتل على الجونة

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

الزمالك - (المباريات: 7 - الأهداف: 14 - النقاط: 14) بيراميدز - (المباريات: 7 - الأهداف: 11 - النقاط: 14) الأهلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 12) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) المصري - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 11) زد - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 9) الاتحاد السكندري - (المباريات: 7 - الأهداف: 3 - النقاط: 9) بتروجيت - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 8) غزل المحلة - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) الجيش - (المباريات: 7 - الأهداف: 6 - النقاط: 8) فاركو - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) الإسماعيلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 6) حرس الحدود - (المباريات: 7 - الأهداف: 6 - النقاط: 6) إنبي - (المباريات: 7 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) الجونة - (المباريات: 7 - الأهداف: 1 - النقاط: 6) سموحة - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) البنك الأهلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) المستقبل - (المباريات: 6 - الأهداف: 2 - النقاط: 4)

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