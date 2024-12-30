عاجل.. إقالة باولو فونسيكا وتعيين سيرجيو كونسيساو مدربًا جديدًا لميلان

في خطوة مفاجئة، قرر نادي ميلان الإيطالي إقالة مدربه البرتغالي باولو فونسيكا تعادل الفريق مع روما 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس.

وجاء قرار الإقالة بعد محادثة بين قادة النادي وفونسيكا، والتي حضرها أيضًا النجم زلاتان إبراهيموفيتش كمستشار للنادي، حيث تم إبلاغ المدرب البرتغالي رسميًا بالقرار.

تعليق فونسيكا بعد تعادل روما

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، تحدث فونسيكا عن مشاعره تجاه هذه الفترة قائلاً: "لم أشعر بالخوف في حياتي من أي شيء في كرة القدم، وسأستمر على هذا المنوال الأهم هو أن يكون ضميري مرتاحًا، وأن أكون صادقًا مع من يعملون معي".

ورغم التعادل الذي حققه الفريق في المباراة، إلا أن الإدارة كانت قد اتخذت قرارها مسبقًا بتعيين مدرب آخر لتولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

باولو فونسيكا

سيرجيو كونسيساو مدربًا جديدًا لميلان

وحسب التقارير الصحفية الإيطالية، فقد تم الاتفاق مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو ليخلف فونسيكا في تدريب ميلان.

ومن المتوقع أن يصل كونسيساو إلى مدينة ميلانو صباح الإثنين لتوقيع عقده الرسمي مع النادي. ويبدو أن كونسيساو كان قد وافق على جميع الشروط التي قدمها له النادي قبل مباراة روما، حيث تشير التقارير إلى أن الاتفاق قد تم بشكل نهائي.

كونسيساو سيوقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2025، مع إمكانية تمديده لعام آخر إذا تحققت نتائج إيجابية. وسيتقاضى المدرب البرتغالي راتبًا سنويًا قدره مليون يورو.

تحدي أول لكونسيساو مع ميلان

ويعتبر أول تحدي كبير لكونسيساو مع الفريق هو نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، حيث يلتقي ميلان مع يوفنتوس يوم الجمعة 3 يناير في الرياض.

وستكون المباراة فرصة مثالية للمدرب الجديد لإثبات جدارته وبدء فترة جديدة مليئة بالأمل لجماهير الفريق، التي تنتظر تحسن النتائج وتحقيق البطولات.

إقالة فونسيكا.. الأسباب والظروف

إقالة فونسيكا لم تكن مفاجئة تمامًا، خاصة بعد الأداء غير المستقر الذي قدمه الفريق في الفترة الأخيرة، ورغم بعض التحسن في مستوى الفريق، إلا أن النتائج لم تكن على قدر التوقعات، خاصة في المباريات الكبيرة في الدوري الإيطالي.

وتعتبر مباراة التعادل مع روما بمثابة النقطة الفارقة التي دفعت إدارة ميلان لاتخاذ القرار الحاسم بتغيير المدرب في وقت مبكر من الموسم.

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