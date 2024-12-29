الميركاتو الشتوي| مانشستر سيتي يستهدف ضم عمر مرموش لتعزيز الهجوم في يناير

أكدت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أن نادي مانشستر سيتي، يرغب في التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، لاعب فريق إينتراخت فرانكفورت، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد عمر مرموش، صاحب الـ25 عامًا، مع فرانكفورت فى صيف عام 2027، بعد انضمامه قبل موسمين من فولفسبورج فى صفقة مجانية.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن مرموش الذي تبلغ قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، يأتي ضمن أبرز اهتمامات مانشستر سيتي لتدعيم صفوفه، خلال الفترة المقبلة.

عمر مرموش

وتابعت، أن إدارة مانشستر سيتي تسعى في تغيير تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بثلاث صفقات على الأقل بداية من يناير المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكملت، أن مانشستر سيتي سيحاول استعادة خدمات مهاجمه السابق ليام ديلاب، لاعب إيبسويتش تاون الحالي، كما أنه من المحتمل أن يدخل في مفاوضات لضم داني أولمو، حال فشل نادي برشلونة في تسجيل اللاعب الإسباني.

وكان عمر مرموش، شارك مع إينتراخت في 24 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا، كما قدم 12 تمريرة حاسمة، ويأتي في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا، خلف محمد صلاح، لاعب ليفربول.

ويتواجد مانشستر سيتي، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة وبفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.

جدول موعد مباريات مانشستر سيتي القادمة

الدوري الإنجليزي

4 يناير: (مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد) - الساعة 05:00 مساءً.

14 يناير: (برينتفورد ضد مانشستر سيتي) - الساعة 09:30 مساءً.

19 يناير: (إبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي) - الساعة 06:30 مساءً.

25 يناير: (مانشستر سيتي ضد تشيلسي) - الساعة 07:30 مساءً.

2 فبراير: (أرسنال ضد مانشستر سيتي) - الساعة 06:30 مساءً.

15 فبراير: (مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد) - الساعة 05:00 مساءً.

23 فبراير: (مانشستر سيتي ضد ليفربول) - الساعة 06:30 مساءً.

25 فبراير: (توتنهام هوتسبر ضد مانشستر سيتي) - الساعة 09:45 مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي

11 يناير: (مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي) - الساعة 07:45 مساءً.

دوري أبطال أوروبا

22 يناير: (باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي) - الساعة 10:00 مساءً.

29 يناير: (مانشستر سيتي ضد كلوب بروج) - الساعة 10:00 مساءً.

كأس العالم للأندية

18 يونيو: (مانشستر سيتي ضد الوداد البيضاوي) - الساعة 07:00 مساءً.

23 يونيو: (مانشستر سيتي ضد العين) - الساعة 04:00 صباحًا.

26 يونيو: (يوفنتوس ضد مانشستر سيتي) - الساعة 10:00 مساءً.

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