غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل

يستقبل استاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويخوض فريق الزمالك، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق للأبيض، مواجهة قوية أمام نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر 2024، في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي، للجولة السابعة من دوري نايل.

الزمالك والاتحاد السكندري

ويبحث كريستيان جروس، عن تحقيق أول انتصار له مع الزمالك في مباراته الثالثة، بعدما تعادل في أول مباراتين له أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري.

وتعد هذه المباراة فرصة مهمة، للمدرب السويسري، لتغيير مسار الفريق وتحقيق أول انتصار له، وليعزز من موقف الزمالك في الدوري المصري.

ويتقاسم الزمالك، صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، بالتساوي مع بيراميدز برصيد 11 نقطة لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الفريق الأبيض الأفضلية في الصدارة.

قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

وجاءت قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – احمد فتوح- أحمد محمود- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد السيد – عبدالله السعيد – ناصر ماهر – محمود شيكابالا – مصطفى شلبي- أحمد إيشو- أحمد زيزو- كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر فرج – ناصر منسي.

غيابات الزمالك ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل

محمد عبد الشافي - لعدم الجاهزية.

زياد كمال - بسبب الإصابة.

ناصر ماهر - بسبب الإصابة.

محمد حمدي - بسبب الإصابة.

محمود بنتايك - بسبب الإصابة في مفصل الكتف خلال المباراة السابقة أمام إنيمبا النيجيري في دوري الكونفدرالية الإفريقية.

محمد السيد - بسبب الإصابة.

مصطفى الزناري - بسبب الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، على أن يسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن مشاهدة المباراة على قناة On time sports HD1.

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