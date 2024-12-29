رسميًا.. تأجيل نهائي خليجي 26 استجابة لرغبة الجماهير

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن تأجيل مباراة نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 26”، وذلك بسبب الطلب الزائد على أسعار التذاكر وتلبية رغبة الجماهير في حضور االمباراة النهائية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكانت قناة أبو ظبي قد كشفت مساء أمس السبت، عن اجتماع للاتحاد الخليجي، من أجل دراسة تغيير مواعيد نصف النهائي والمباراة النهائية، نظرًا للطلب الكبير على التذاكر وتلبية لرغبة الجماهير الخليجية بحضور المواجهتين في الملعب.

كأس الخليج العربي

وبناءً على ذلك، قررت لجنة المسابقات تأجيل نهائي كأس الخليج، ليقام السبت المقبل 4 يناير 2025، على ملعب جابر الدولي، بدلاً من الجمعة 3 يناير، وتم الاستقرار على إقامة منافسات دور نصف النهائي في موعده دون تغيير، بين منتخبات السعودية وعمان والكويت والبحرين.

موعد مباريات كأس الخليج 2024 “خليجي 26”

(السعودية ضد عمان) في دور نصف النهائي الأولي - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية.

(مباراة الكويت والبحرين) في دور نصف النهائي الثاني - يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

مباراة نهائي بطولة خليجي 26 التي ستجمع بين الفائز من المباراتين، ستقام بتاريخ يوم 4 يناير 2024، بدلًا من الموعد القديم يوم 3 من ذات الشهر.

مجموعات كأس الخليج 26

المجموعة الأولى

عمان - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الكويت - (3 مباريات - 4 أهداف - 5 نقاط).

الإمارات - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

قطر - (3 مباريات - 3 أهداف - 2 نقاط).

المجموعة الثانية

السعودية - (3 مباريات - 8 أهداف - 6 نقاط).

البحرين - (3 مباريات - 6 أهداف - 6 نقاط).

اليمن - (3 مباريات - 4 أهداف - 3 نقاط).

العراق - (3 مباريات - 2 أهداف - 3 نقاط).

تأهل منتخب السعودية، إلى دور نصف نهائي كأس الخليج، متصدرًا المجموعة، ومعه البحرين كوصيف، كما تأهل منتخب عمان كمتصدر المجموعة الأولى برصيد، ومعه منتخب الكويت بنفس الرصيد.

ويحصل بطل كأس الخليج العربي “خليجي 26”، على مليون دولار كجائزة مالية، فيما يحصل الوصيف على 470 ألف دولار، وصاحب المركز الثالث على 140 ألف دولار.

اقرأ أيضًا:

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

ليفربول يتراجع عن ضم عمر مرموش في الانتقالات الشتوية