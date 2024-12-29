التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان الزمالك، تعادل، أمام طلائع الجيش، بهدفين لكل فريق، يوم الثلاثاء الماضي، في إطار منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك، تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق للأبيض، نظيره الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل الموافق 29 ديسمبر 2024، في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي، للجولة السابعة من دوري نايل.

الزمالك والاتحاد السكندري

ويتقاسم الزمالك، قمة ترتيب جدول الدوري المصري، بالتساوي مع بيراميدز برصيد 11 نقطة لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الفريق الأبيض الأفضلية في الصدارة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، زيزو.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، على أن يسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن مشاهدة المباراة على قناة On time sports HD1.

ترتيب الدوري المصري الممتاز - الجولة السادسة

الزمالك - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 11) الأهلي - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 11) بيراميدز - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) المصري - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 11) زد - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 9) الاتحاد - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 9) بتروجيت - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 8) طلائع الجيش - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 8) غزل المحلة - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) فاركو - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) الإسماعيلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 6) الجونة - (المباريات: 6 - الأهداف: 1 - النقاط: 6) إنبي - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) سموحة - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) البنك الأهلي - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 5) فيوتشر - (المباريات: 6 - الأهداف: 2 - النقاط: 4) حرس الحدود - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 3)

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