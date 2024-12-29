مانشستر سيتي يعود للانتصارات في البريميرليج بالفوز علي ليستر سيتي بثنائية نظيفة

انتهت مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، بفوز مان سيتي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق لاعبه سافينيو في الدقيقة 20 وعزز تقدمه بالهدف الثاني الذي أحرزه هالاند في الدقيقة 73 وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 31 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 42 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

جاء تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.

الوسط: كيفن دي بروين، ماتيو كوفاسيتش، بيرناردو سيلفا.

الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

هالاند

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يرصد الموجز، في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 42 نقطة

2. آرسنال، 36 نقطة.

3. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

4- نوتينجهام، 34 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6. نيوكاسل ، 29 نقطة.

7. بورنموث، 29 نقطة.

8. فولهام ، 28

9. أستون فيلا، 28 نقطة.

10. برايتون، 26 نقطة.

11. برينتفورد، 24 نقطة.

12. توتنهام 23 نقطة

13. وست هام، 23 نقطة.

14. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15. إيفرتون، 17 نقطة.

16.كريستال بالاس، 17 نقطة.

17. ولفرهامبتون، 15 نقاط.

18. ليستر سيتي، 14 نقطة.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام

تنطلق مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره وست هام، مساء السبت المقبل الموافق 4 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام

مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، تنقل عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

إقرأ أيضا:

موقف محمود عبد المنعم كهربا من الانتقال إلى الدوري الليبي.. كواليس نارية

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك مع اقتراب رحيله؟..أرقام مثيرة