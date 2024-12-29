جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 19

تترقب جماهير كرة القدم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 19 للبطولة التي تفتتح بمواجهة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي.

ينفرد فريق ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة ويحتل فريق تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر الجاري بافتتاح الجولة الـ 19 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 42 نقطة

2. آرسنال، 36 نقطة.

3. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

4- نوتينجهام، 34 نقطة.

5. نيوكاسل ، 29 نقطة.

6. بورنموث، 29 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8. فولهام ، 28

9. أستون فيلا، 28 نقطة.

10. برايتون، 26 نقطة.

11. برينتفورد، 24 نقطة.

12. توتنهام 23 نقطة

13. وست هام، 23 نقطة.

14. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15. إيفرتون، 17 نقطة.

16.كريستال بالاس، 17 نقطة.

17. ولفرهامبتون، 15 نقاط.

18. ليستر سيتي، 14 نقطة.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

مواجهة فريق مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، المقررة مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، ناثان أكي، ريكو لويس.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين،هالاند، سافينهو.

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