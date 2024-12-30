تعادل ميلان ضد روما 1-1 في قمة الجولة الـ 18 بالدوري الإيطالي

انتهت المواجهة النارية بين ميلان ضد روما ، بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

أحرز فريق ميلان هدف التقدم عن طريق تيجاني في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل فريق روما عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 22 وبهذا التعادل يحتل فريق ميلان المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة بينما يحتل فريق روما المركز الـ 10 برصيد 20 نقطة.

مباراة ميلان ضد روما

مباراة ميلان ضد روما، التي جمعتهما مساء الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، انطلقت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ميلان ضد روما

تم نقل مباراة ميلان ضد روما، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة قناة “أبوظبي الرياضية بريميوم 1".

ميلان ضد روما

تشكيل ميلان ضد روما



حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إي رويال، غابيا، ثياو، هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، تيراتشيانو؛ تشوكويزي، رايندرز، خيمينيز.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

تشكيل روما ضد ميلان

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، هوميلز، نديكا.

خط الوسط: سايلميكرز، كوني، باريديس، بيسيلي، أنجيلينو.

خط الهجوم: ديبالا، دوفبيك.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان ضد روما

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان ضد روما ويأتي كالتالي:

1- أتالانتا - 41 نقطة

2 - نابولي - 41 نقطة

3- إنتر ميلان - 40 نقطة

4- لاتسيو - 35 نقطة

5- فيورنتينا - 32 نقطة

6- يوفنتوس - 32 نقطة

7- بولونيا - 28

8- ميلان - 27

9- أودينيزي - 24

10- روما - 20

11- تورينو -20

12- إمبولي - 19

13- جنوى - 19

14- بارما - 18

15- ليتشي - 16

16- كومو - 15

17- هيلاس فيرونا - 15

18- كالياري - 14

19- فينيزيا - 13

20- مونزا - 10

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