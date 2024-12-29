ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح.. السباق يشتعل مع هالاند

تربع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هدفه في شباك وست هام يونايتد اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر.

وشارك محمد صلاح أساسيًا في مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

وقاد محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على وست هام يونايتد، بخمسة أهداف دون مقابل، علمًا بأن النجم المصري سجل الهدف الثالث وصنع هدفين في هذه الريمونتادا.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه، إلى 17 ليعزز صدارته في ججدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويلاحقه النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الذي سجل هو الأخر هدفًا في شباك ليستر اليوم.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، والأندية بعد مباريات اليوم، والذي يأتي كالآتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 محمد صلاح، ليفربول، 17 هدفًا.

2 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

3 كول بالمر، تشيلسي، 12 هدفًا.

4 كريس وود، نوتينجهام فورست، 11 هدفًا.

5 ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 11 هدفًا.

6 ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 10 أهداف.

7 بريان مبيومو، برينتفورد، 10 أهداف.

8 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 9 أهداف.

9 ويسا، برينتفورد، 9 أهداف.

10 لويس دياز، ليفربول، 8 أهداف.

هالاند يلاحق محمد صلاح على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على هذا النحو:

1- ليفربول، 45 نقطة.

2- نوتينجهام فورست، 37 نقطة.

3- آرسنال، 36 نقطة.

4- تشيلسي، 35 نقطة.

5- مانشستر سيتي، 31 نقطة.

6- بورنموث، 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

8- فولهام، 29 نقطة.

9- أستون فيلا، 28 نقطة.

10 برايتون، 26 نقطة.

11- توتنهام، 24 نقطة.

12 برينتفورد، 24 نقطة.

13- وست هام، 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15- كريستال بالاس، 20 نقطة.

16- إيفرتون، 17 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

18- ليستر سيتي، 14 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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