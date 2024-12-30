سر تألق محمد صلاح مع ليفربول.. نجم الريدز يكشف مفاجأة

كشف كوستاس تسيميكاس، الظهير الأيسر لفريق ليفربول، عن سر تألق صديقه محمد صلاح، خاصة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 20 في الموسم الحالي، وللموسم الثامن على التوالي، ويتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا حتى الآن، بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند.

تحدث تسيميكاس عن تألق محمد صلاح، في تصريحات لقناة "ليفربول" الرسمية، قائلاً: "أراه أكثر شغفًا للفوز بلقب الدوري وكل بطولة يخوضها مع الفريق".

وأضاف: "أعتقد أنه يريد أن يظهر للجميع في هذا الوقت أنه أفضل لاعب في العالم، وبالنسبة لي، هو كذلك".

واستمر قائلاً: "كل ما يقوم به على أرض الملعب استثنائي وشيء مذهل لا يصدق. الأرقام التي يحققها في كل مباراة وتدريب تؤكد أنه يستحق كل ما يحققه مع ليفربول، وهذا نتاج جهوده، وأنا سعيد من أجله".

محمد صلاح يتصدر قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي في 2024

تصدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن وصلت مساهماته إلى 52 هدفًا خلال عام 2024، وفقًا لشبكة "سكاواكا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

محمد صلاح

تمكن محمد صلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي من تحقيق 30 مساهمة تهديفية، مقارنة بـ22 مساهمة في الموسم الماضي، ليصل بذلك إلى 52 هدفًا وصناعة هدف في السنة الحالية.

وتفوق محمد صلاح بفارق كبير على أقرب ملاحقيه في الدوري الإنجليزي، وهو البريطاني كول بالمر، لاعب تشيلسي، الذي سجل وصنع 44 هدفًا، بينما جاء إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، في المرتبة الثالثة برصيد 40 هدفًا فقط.

قائمة أكثر اللاعبين مساهمة للأهداف في الدوري الإنجليزي 2024

محمد صلاح (ليفربول): 52

كول بالمر (تشيلسي): 44

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 40

بوكايو ساكا (أرسنال): 36

ألسكندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد): 33

برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 33

أولي واتكينز (أستون فيلا): 30

كاي هافيرتز (أرسنال): 29

كودي جاكبو (ليفربول): 28

فيل فودين (مانشستر سيتي): 28

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وست هام

ويستعرض “ الموجز” جدول ترتيب البريميرليج بعد فوز الريدز أمام وست هام على النحو التالي:

1 ليفربول 45 نقطة

2 نوتينغهام فورست 37 نقطة

3 آرسنال 36 نقطة

4 تشيلسي 35 نقطة

5 مانشستر سيتي 31 نقطة

6 بورنموث 30 نقطة

7 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

8 فولهام 29 نقطة

9 أستون فيلا 28 نقطة

10 برايتون 26 نقطة

11 توتنهام هوتسبير 24 نقطة

12 برينتفورد 24 نقطة

13 وست هام يونايتد 23 نقطة

14 مانشستر يونايتد 22 نقطة

15 كريستال بالاس 20 نقطة

16 إيفرتون 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 16 نقطة

18 ليستر سيتي 14 نقطة

19 إبسويتش تاون 12 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط

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