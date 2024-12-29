تعليق ناري من محمد صلاح علي تطورات أزمة تجديد عقده مع ليفربول

علق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، علي أزمة تجديد تعاقده مع فريقه ليفربول قائلا:" نحن بعيدون عن تجديد العقد، لا أريد قول شيء يجعل الإعلام يتحدث عنه، أنا أحاول الاستمتاع فقط، محبط للفرص التي أضاعتها ولكن الشيء الأهم هو فوز الفريق".

وأضاف محمد صلاح في تصريحاته عقب الفوز علي وست هام أنه وإدارة ناديه لا يزالوا بعيدين عن التوصل لإتفاق بشأن تجديد عقده، وأن الشيء الوحيد الذي في رأسي هو أنني أريد أن أحقق الدوري مع ليفربول وأريد أن أكون جزء من ذلك".

محمد صلاح يعلق علي حلمه بالفوز بالكرة الذهبية

أكد محمد صلاح عقب الفوز الكبير علي فريق وست هام بالدوري الإنجليزي أنه لا يفكر حاليا بالكرة الذهبية قائلا:" أنا لا أفكر فيها حاليا، تفكيري كله حاليا على تحقيق لقب الدوري مع ليفربول".

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

من ناحية أخري يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي تجمعهما مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد

يرصد الموجز، تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد والذي يضم العناصرالتالية:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: رايان جرافينبريتش، كورتيس جونز، أليكسيس ماك إليستير.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره مانشستر يونايتد، مساء الأحد المقبل الموافق 5 يناير المقبل، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، يتم نقلها عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

إقرأ أيضا:

موقف محمود عبد المنعم كهربا من الانتقال إلى الدوري الليبي.. كواليس نارية

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك مع اقتراب رحيله؟..أرقام مثيرة