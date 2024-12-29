تعادل ميلان ضد روما 1-1 في شوط ناري بقمة الدوري الإيطالي

انتهي الشوط الأول من قمة ميلان ضد روما ، بالتعادل 1-1 في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

تقدم فريق ميلان بالهدف الأول عن طريق تيجاني في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل فريق روما عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 22 ويحتل فريق ميلان المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق روما المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة ميلان ضد روما

انطلقت مباراة ميلان ضد روما، المقررة مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد روما

يمكنك متابعة مباراة ميلان ضد روما، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة قناة “أبوظبي الرياضية بريميوم 1".

روما ضد ميلان

تشكيل ميلان ضد روما



حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إي رويال، غابيا، ثياو، هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، تيراتشيانو؛ تشوكويزي، رايندرز، خيمينيز.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

تشكيل روما ضد ميلان

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني، هوميلز، نديكا.

خط الوسط: سايلميكرز، كوني، باريديس، بيسيلي، أنجيلينو.

خط الهجوم: ديبالا، دوفبيك.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان ضد روما

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان ضد روما ويأتي كالتالي:

1- أتالانتا - 41 نقطة

2- إنتر ميلان - 40 نقطة

3- نابولي - 39 نقطة

4- لاتسيو - 35 نقطة

5- فيورنتينا - 31 نقطة

6- يوفنتوس - 31 نقطة

7- بولونيا - 28

8- ميلان - 26

9- أودينيزي - 24

10- تورينو -20

11- روما - 19

12- إمبولي - 19

13- جنوى - 19

14- بارما - 18

15- ليتشي - 16

16- كومو - 15

17- هيلاس فيرونا - 15

18- فينيزيا - 14

19- كالياري - 14

20- مونزا - 10

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