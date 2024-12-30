الدوري المصري| بيراميدز مهدد أمام الجونة بسبب غيابات مفاجئة

يواجه فريق بيراميدز، أزمة حقيقية بسبب الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه قبل مباراته اليوم أمام الجونة، حيث يصل عدد اللاعبين الغائبين إلى 12 لاعبًا، لأسباب تتنوع بين الإصابات والظروف المرضية، بالإضافة إلى قرارات انضباطية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويخوض فريق بيراميدز مباراة هامة أمام نظيره الجونة، اليوم الإثنين، في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري لموسم 2024 -2025.

ويتواجد بيراميدز في المركز الثالث، من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مواجهات، حقق الفوز في 3 وتعادل في مواجهتين، وتلقى الهزيمة في مباراة.

بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر، برصيد 6 نقاط، جمعهم من 6 جولات، حقق العلامة الكاملة في مباراة وتعادل في 3 مواجهات وتلقى الهزيمة مرتين.

غيابات فريق بيراميدز أمام الجونة في الدوري المصري

رمضان صبحي - إصابة في العضلة الضامة ويخضع للتأهيل الطبي. أحمد سامي - شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي. أسامة جلال - شد في العضلة الخلفية ويجري حاليًّا برنامجه التأهيلي. مهند لاشين - إصابة في الركبة. محمود دونجا - يخضع للتأهيل من إصابة في الركبة. محمد رضا بوبو - يعاني من نزلة برد. عماد ميهوب - يعاني من الإصابة. مصطفى فتحي - يعاني من الإصابة. مروان حمدي - يعاني من الإصابة. ماييلي - يعاني من الإصابة. كريم حافظ - يعاني من الإصابة. إبراهيم عادل - موقوف بقرار انضباطي.

إبراهيم عادل

تفاصيل إيقاف إبراهيم عادل

يغيب إبراهيم عادل عن مباراة الفريق اليوم أمام الجونة، بقرار انضباطي من المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، حيث جاء هذا القرار بعد اعتراض اللاعب على استبداله في الدقيقة 81 من مباراة فاركو بالجولة السادسة من الدوري، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى استبعاده من التدريبات الجماعية وتدريبه منفردًا حتى إشعار آخر، ووقع مسؤولو النادي السماوي غرامة مالية على اللاعب بقيمة 50 ألف جنيه.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة "أون تايم سبورت 2"، مباراة الجونة ضد بيراميدز، بتعليق محمود أبو الركب، فهي الناقل الوحيد للمباريات في الدوري المصري.

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