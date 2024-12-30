موعد مباراة منتخب السعودية وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي

يستضيف استاد “جابر مبارك الحمد الدولي”، مباراة منتخب السعودية ونظيره عمان، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ونجح منتخب السعودية، في التأهلل إلى دور نصف نهائي كأس الخليج، متصدرًا المجموعة، ومعه البحرين كوصيف، كما تأهل منتخب عمان كمتصدر المجموعة الأولى برصيد، ومعه منتخب الكويت بنفس الرصيد.

موعد مباراة منتخب السعودية وعمان في كأس الخليج العربي

تنطلق صافرة حكم مباراة منتخب السعودية وعمان، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي.

منتخب السعودية وعمان

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي أمام عمان في خليجي 26

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي البليهي – حسان تمبكتي – نواف بوشل.

خط الوسط: عبدالإله المالكي – ناصر الدوسري – محمد كنو.

خط الهجوم: مصعب الجوير – عبدالله الرديف – سالم الدوسري.

تشكيل منتخب عمان ضد السعودية في كأس الخليج العربي

حراسة المرمى: إبراهيم المخنيني.

خط الدفاع: أحمد الخميسي - علي البوسعيدي - أمجد الحارثي - محمد المسلمي.

خط الوسط: حارب السعدي - ربيع العلوي - جميل اليحمدي - أرشد العلوي.

خط الهجوم: عبد الرحمن المشرفي - عصام الصبحي.

نتائج منتخب السعودية في بطولة “خليجي 26”

تلقى المنتخب السعودي، في بداية مشواره ببطولة “خليجي 26”، بالهزيمة أمام المنتخب البحريني بنتيجة 3-2.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات، حول المنتخب السعودي تأخره أمام المنتخب اليمني من الهزيمة 2-0، للفوز بنتيجة 3-2.

وفي الجولة الآخيرة، نجح المنتخب السعودي كـ متأهل للمجموعة الثانية، الفوز على حساب المنتخب العراقي بنتيجة 3-1.

نتائج منتخب عمان في بطولة “خليجي 26”

بدأ المنتخب العماني، في بطولة كأس الخليج العربي، بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الجولة الثانية، نجح منتخب عمان، في تحقيق الفوز على حساب المنتخب القطري بنتيجة 2-1.

وفي الجولة الآخيرة، نجح المنتخب العماني في فرض التعادل على المنتخب الإماراتي والتأهل كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية وعمان

تنقل مباراة منتخب السعودية وعمان، على القنوات التالية:

قناة أبوظبي الرياضية 1.

قناة الكأس القطرية 1.

SSC HD.

قناة دبي الرياضية.

الشارقة الإماراتية.

الكويت الرياضية.

عمان الرياضية.

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