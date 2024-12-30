بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنبي بالدوري المصري (0-0)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة الأهلي ضد إنبي، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين 30 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنبي

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام نظيره إنبي لمطاردة فريق الزمالك علي قمة جدول ترتيب الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 11 نقطة خلف الزمالك المتصدر بـ 14 نقطة.

بث مباشر ماتش الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي ف ي الدوري المصري لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة الأهلي ضد إنبي، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي

مشاهدة ماتش الأهلي ضد إنبي

تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي، مساء اليوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

د1.. انطلاق مباراة الأهلي ضد انبي

بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنبي

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد إنبي، في الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة أون سبورت الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدوري في مصر.

بث مباشر ماتش الأهلي

شاهد ماتش الأهلي ضد إنبي

شاهد مباراة الأهلي ضد إنبي

تشكيل الأهلي ضد إنبي

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المباراة أمام إنبي في الدوري المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

الدفاع: يحيى عطية الله ، رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، وسام أبوعلي.

قائمة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري

وشهدت قائمة الأهلي مفاجآت بغياب أبرز اللاعبين، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - عمر الساعي - أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي اليوم

1- الزمالك - 14 نقطة.

2- الأهلي -11 نقطة.

3- بيراميدز - 11 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا - 11 نقاط.

5- المصري - 11 نقاط.

6- زد - 9 نقاط.

7-الاتحاد السكندري -

9 نقاط. 8- بتروجيت - 8 نقاط.

9- غزل المحلة - 8 نقاط.

10- طلائع الجيش - 8 نقاط.

11- فاركو - 7 نقاط.

12- الإسماعيلي - 6 نقاط.

13- الجونة - 6 نقاط.

14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 5 نقاط. 16- سموحة - 5 نقاط.

17- البنك الأهلي - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.

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