الليلة.. مواجهة نارية بين الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي مساء اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره إنبي مساء يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري لموسم 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري

وتذاع مباراة الأهلي وإنبي في مسابقة الدوري الممتاز على شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.

تشكيل الأهلي ضد إنبي

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المباراة أمام إنبي في الدوري المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

الدفاع: يحيى عطية الله ، رامي ربيعة، أشرف داري، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، وسام أبوعلي.

الأهلي

قائمة الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

وشهدت قائمة الأهلي مفاجآت بغياب أبرز اللاعبين، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - عمر الساعي - أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.

غيابات الأهلي أمام إنبي

وشهدت قائمة الأهلي أمام إنبي غياب محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد، محمد هاني، يوسف أيمن، كريم فؤاد، علي معلول، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، محمود كهربا.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي اليوم

ويأتي جدول ترتيب دوري نايل قبل هذا اللقاء كالآتي:

1- الزمالك - 14 نقطة.

2- الأهلي -11 نقطة.

3- بيراميدز - 11 نقاط.

4- سيراميكا كليوباترا - 11 نقاط.

5- المصري - 11 نقاط.

6- زد - 9 نقاط.

7-الاتحاد السكندري -

9 نقاط. 8- بتروجيت - 8 نقاط.

9- غزل المحلة - 8 نقاط.

10- طلائع الجيش - 8 نقاط.

11- فاركو - 7 نقاط.

12- الإسماعيلي - 6 نقاط.

13- الجونة - 6 نقاط.

14- حرس الحدود - 6 نقاط.

15- إنبي - 5 نقاط. 16- سموحة - 5 نقاط.

17- البنك الأهلي - 5 نقاط.

18- مودرن سبورت - 4 نقاط.

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