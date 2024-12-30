كارلو أنشيلوتي يحسم الجدل حول تدريب روما الإيطالي

رد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، على الشائعات التي ربطته مؤخرًا بالانتقال إلى ناديه السابق، روما، كمدرب للفريق.

قال كارلو أنشيلوتي في مقابلة مع راديو "راي 1"،: "روما؟ هناك الكثير من الحديث حول ذلك، لكنني سعيد جدًا في ريال مدريد وأعمل على البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

كارلو أنشيلوتي يرفض الرحيل إلى روما الإيطالي

وأضاف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي : "رانييري صديقي ويقدم أداءً جيدًا للغاية، وأنا سعيد جدًا من أجله".

وأشار كارلو أنشيلوتي إلى ارتباطه العاطفي بروما قائلاً: "من الواضح أنني مرتبط جدًا بروما، حيث لدي دائمًا ذكريات رائعة هناك، ولكن هناك فرقًا كبيرًا بين القول والفعل".

كارلو أنشيلوتي- ريال مدريد

وتابع كارلو أنشيلوتي : "أنا سعيد هنا الآن ولا أفكر في مستقبلي. لا يزال لدي عقد لمدة عامين مع ريال مدريد، لكن العقود يمكن فسخها أو تمديدها".

تأتي تصريحات كارلو أنشيلوتي لتؤكد استمراره في قيادة ريال مدريد وعدم انشغاله بمستقبل غير مرتبط بالفريق الإسباني في الوقت الحالي.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، ونقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثالث.



موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي فالنسيا في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ترتيب الدوري الإسباني موسم 2024/2025

ويرصد " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:



1- برشلونة، 37 نقطة.

2- ريال مدريد، 33 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو، 29 نقطة.

5- فياريال، 26 نقطة.

6- ريال مايوركا، 24 نقطة.

7- أوساسونا، 23 نقطة.

8- جيرونا، 22 نقطة.

9- ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10- ريال بيتيس، 20 نقطة.

11- إشبيلية، 19 نقطة.

12- سيلتا فيغو، 18 نقطة.

13- رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14- لاس بالماس، 15 نقطة.

15- ليجانيس، 15 نقطة.

16- ديبورتيفو ألافيس، 14 نقطة.

17- خيتافي، 13 نقطة.

18- إسبانيول، 13 نقاط.

19- فالنسيا، 10 نقاط.

20- بلد الوليد، 9 نقاط.

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