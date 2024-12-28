أرنولد يقرر الرحيل إلى ريال مدريد في الصيف.. اعرف التفاصيل

حسم أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي مستقبله النهائي بخصوص تجديد عقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقود الثلاثي فيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد والدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول عقب انتهاء الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادِ في يناير المقبل.

ويكثف نادي ليفربول جهوده في الفترة الحالية لحسم تجديد عقود ثلاثي الريدز في الفترة المقبلة خاصًة كونهم من الركائز الأساسية داخل قلعة "أنفيلد" تحت قيادة الهولندي أرني سلوت.

أرنولد يقرر الرحيل من ليفربول إلى ريال مدريد

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية أن ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد، قد أخطر إدارة الريدز بقراره النهائي مع اقتراب عقده على الانتهاء.

وينتهي عقود أرنولد مع ليفربول في 30 يونيو 2025 إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق يقتضي باستمرار اللاعب لما بعد هذا التاريخ حتى الوقت الحالي.

ألسكندر أرنولد- ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن أرنولد قد حسم موقفه النهائي مع ليفربول حيث يريد اللعب مع ريال مدريد بداية من الموسم المقبل وخوض تجربة جديدة.

ويعرف نجم ليفربول كافة الأمور داخل ريال مدريد من خلال زميله ومواطنه، جود بيلينجهام، خاصة أن الثنائي لديهما علاقة صداقة قوية في المنتخب الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ليفربول للمواجهة المرتقبة أمام فريق وست هام في إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام وست هام في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية غدًا الأجد 29 ديسمبر الجاري.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ووست هام

ويرصد " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل صدام ليفربول ووست هام على النحو التالي:

1- نادي ليفربول - 42 نقطة

2. آرسنال، 36 نقطة.

3. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

4- نوتينجهام، 34 نقطة.

5. نيوكاسل ، 29 نقطة.

6. بورنموث، 29 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8. فولهام ، 28

9. أستون فيلا، 28 نقطة.

10. برايتون، 26 نقطة.

11. برينتفورد، 24 نقطة.

12. توتنهام 23 نقطة

13. وست هام، 23 نقطة.

14. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15. إيفرتون، 17 نقطة.

16.كريستال بالاس، 17 نقطة.

17. ولفرهامبتون، 15 نقاط.

18. ليستر سيتي، 14 نقطة.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

اقرأ أيضًا:

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك قبل أزمة تهديد شكوى الفيفا؟..أرقام مثيرة

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025