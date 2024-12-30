علي زين: لدينا القدرة على مواجهة أكبر المنتخبات ببطولة العالم لـ اليد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد للمشاركة في منافسات بطولة العالم 2025 التي ستُقام في الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير، حيث ستنظم البطولة ثلاث دول هي كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتعتبر بطولة اليد المقبلة بمثابة تحدٍ كبير للجيل الحالي من لاعبي المنتخب المصري، الذين يسعون لتحقيق إنجاز تاريخي، في وقت تتزايد فيه التطلعات نحو وصول الفراعنة إلى مراحل متقدمة في البطولة.

علي زين: لدينا القدرة على مواجهة أكبر المنتخبات في العالم

وفي تصريحات قوية له، أكد علي زين، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق لـ اليد ، أن الفريق المصري يملك من الإمكانيات ما يجعله قادرًا على المنافسة مع أقوى الفرق في العالم.

وقال زين إن الجيل الحالي من اللاعبين يضم العديد من المواهب التي يمكنها رفع اسم مصر عاليا في بطولة العالم القادمة.

وأوضح زين أن اللاعبين المصريين يتمتعون بمستوى بدني وفني عالٍ، ما يعزز من قدرتهم على الوقوف في وجه المنتخبات الأوروبية الكبيرة، مضيفًا أن المنتخب المصري قادر على تحقيق نتائج مشرفة إذا لعبوا بروح الفريق الواحد.

وأضاف: "كل لاعب في المنتخب لديه إصرار على تقديم أفضل ما لديه، ونحن نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتائج غير مسبوقة."

وفي الختام أكد زين أن المنتخب المصري، بفضل هذه الإمكانيات والروح الجماعية، سيكون من الفرق المرشحة للذهاب بعيدًا في البطولة، وأنهم عازمون على إظهار قدراتهم أمام العالم.

منتخب اليد

باستور: نريد الوصول إلى المربع الذهبي

من جانبه، أبدى كارلوس باستور، المدير الفني للمنتخب المصري، تفاؤله الكبير بشأن قدرة فريقه على التقدم في البطولة.

وقال باستور إن المنتخب يضم مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون من أفضل العناصر في كرة اليد العالمية.

وأضاف: "نحن نتطلع للمشاركة في بطولة العالم القادمة بهدف واضح، وهو التواجد في المربع الذهبي. لدينا مزيج من اللاعبين المحترفين في الخارج والمحليين الذين يمتلكون إصرارًا كبيرًا على المضي قدمًا."

وأوضح باستور أن بطولة اليد لن تكون سهلة، لكنه يثق في أن المنتخب المصري قادر على تقديم مستوى جيد يتماشى مع تطلعات الجماهير، كما أشار إلى أن كل لاعب في الفريق لديه الرغبة في التميز والمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

خالد فتحي رئيس بعثة المنتخب في البطولة

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد، بتولي رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في بطولة العالم القادمة

ويحرص فتحي على متابعة استعدادات الفريق بشكل مستمر، حيث يقوم بزيارة معسكرات المنتخب وعقد اجتماعات منتظمة مع الجهاز الفني واللاعبين لتوفير الدعم الكامل وتوفير كل سبل النجاح للفريق.

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