مبيت.. تعرف على أخر استعدادات منتخب مصر لكرة اليد لبطولة العالم 2025

يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد لخوض منافسات بطولة العالم المقبلة والتي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير 2025، ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق نتائج مميزة تليق بمكانته كواحد من أقوى منتخبات العالم في اللعبة.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل استعدادات منتخب مصر لهذه البطولة النارية المنتظرة في 2025.

معسكر إعدادي قوي في إسبانيا

ومن المنتظر أن يتوجه منتخب مصر إلى إسبانيا مطلع شهر يناير المقبل لإقامة معسكر مغلق يتضمن المشاركة في دورة ودية، بهدف رفع كفاءة اللاعبين وتجهيزهم للمنافسة.

وسيكون هذا المعسكر فرصة جيدة لتجربة التكتيكات والخطط الفنية قبل التوجه إلى كرواتيا يوم 12 يناير، حيث يبدأ الفريق المرحلة الأخيرة من الاستعدادات.

مجموعة صعبة تنتظر الفراعنة

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات:

كرواتيا (أحد منظمي البطولة)

الأرجنتين (منتخب قوي من أمريكا الجنوبية)

البحرين (ممثل آسيا المعروف بتطوره في السنوات الأخيرة)

وتعد هذه المجموعة تحديًا كبيرًا، خاصة مع قوة المنافسين وتنوع أساليب لعبهم.

قائمة اللاعبين المبدئية

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر قائمة أولية تضم نخبة من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز.

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي، محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، محمد إبراهيم.

الجناح الأيمن: محمد سند، أكرم يسري، عمر خالد كاستيلوا، محمد عماد (أوكا).

الظهير الأيمن: يحيى خالد، مهاب سعيد، محسن رمضان، محمد لاشين، جمال صلاح.

صانع الألعاب: سيف الدرع، أحمد خيري، سيف هاني فوكس، أحمد سامح، زياد حشاد.

الظهير الأيسر: علي زين، أحمد هشام (دودو)، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف، محمد مجدي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل (بكار)، أحمد هشام (سيسا)، مازن رضا، بلال إبراهيم.

الدائرة: إبراهيم المصري، أحمد عادل، خالد وليد، ياسر سيف، محمد طارق، عمر شريف، أحمد تغيان.

ويدخل المنتخب المصري البطولة بطموحات كبيرة، حيث يسعى للوصول إلى مراحل متقدمة والبناء على الأداء المميز الذي ظهر به في البطولات السابقة، ومنها التألق في أولمبياد طوكيو 2021 ونسخة بطولة العالم 2021 بمصر.

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