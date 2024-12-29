بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري(0-0) في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري.. يقدم موقع “الموجز”، بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل لموسم 2024 - 2025.

ويبحث السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن تحقيق أول انتصار له مع الأبيض في مباراته الثالثة، حيث تعادل في أول مباراتين له أمام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري المصري.

ويأتي الزمالك، في صدارة جدول ترتيب جدول الدوري المصري، بالتساوي مع بيراميدز برصيد 11 نقطة لكلاهما، إلا أن فارق الأهداف يمنح الفريق الأبيض الأفضلية في القمة.

الزمالك والاتحاد السكندري

بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

د10: التعادل السلبي لا زالا مسيطرًا على المباراة.

د1: انطلاق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، زيزو.

غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري

محمد عبد الشافي - لعدم الجاهزية.

زياد كمال - بسبب الإصابة.

ناصر ماهر - بسبب الإصابة.

محمد حمدي - بسبب الإصابة.

محمود بنتايك - بسبب الإصابة في مفصل الكتف خلال المباراة السابقة أمام إنيمبا النيجيري في دوري الكونفدرالية الإفريقية.

محمد السيد - بسبب الإصابة.

مصطفى الزناري - بسبب الإصابة.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الزمالك في دوري نايل

ومن المتوقع، أن يدخل القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: مروان داوود - محمود شبانة - محمود متولي - أحمد أيمن.

خط الوسط: عمر الوحش - مورو ساليفو - فيليب ناشيمنتو - كريم الديب.

خط الهجوم: إيمانويل أبيه - فادي فريد.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

سيتم إدارة المباراة من قبل طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: أحمد الغندور.

الحكم المساعد الأول: هاني عبد الفتاح.

الحكم المساعد الثاني: شريف عبد الله.

الحكم الرابع: إبراهيم محجوب.

تقنية الفيديو (VAR): محمود ناصف.

مساعد VAR: محمود أبو الرجال.

بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقوم قناة أون تايم سبورتس، بنقل الدوري المصري مباشرة على الهواء، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة. يضم الاستوديو التحليلي مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على قناة On time sports HD1.

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