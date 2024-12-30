بث مباشر مباراة بيراميدز والجونة(0-0) في الدوري المصري

بث مباشر مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري.. يقدم موقع “الموجز”، بث مباشر مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل لموسم 2024 - 2025.

ويطمح فريق بيراميدز، في مواصلة انتصاراته ، حيث فاز خلال مسابقة الدوري المصري لموسم 2024 -2025، في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر مواجهة وحيدة، من خلال 6 مواجهات خاضها، ليصبح رصيده 11 نقطة، في المركز الثالث.

بينما يسعى علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الجونة، استغلال عامل الأرض، ومحاولة الانتصار على بيراميدز لتعديل نتائجه وتحصيل نقاط تحسن من رصيده في بطولة الدوري، حيث يأتي في المركز الثالث عشر، برصيد 6 نقاط ، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين .

بيراميدز

بث مباشر مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

د10: التعادل السلبي لا زال مسيطرًا على المباراة.

د1: انطلاق مباراة بيراميدز والجونة.

شاهد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

شاهد ماتش بيراميدز والجونة في الدوري المصري

تشكيل بيراميدز ضد الجونة في الدروي الممتاز

وجاء تشكيل بيراميدز أمام الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: على جبر- محمود مرعي- محمد حمدي- محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد توفيق- أحمد عاطف قطة- وليد الكرتي- بلاتي توريه- صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي- يوسف نادر- أحمد ميهوب- عبدالرحمن مجدي- طارق علاء- يوسف أسامة- دودو الجباس- فيستون ماييلي.

بث مباشر مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس، مباريات الدوري المصري مباشرة على الهواء، مع تقديم استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة. يضم الاستوديو التحليلي مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، لذلك يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة على قناة On time sports HD2.

بث مباشر ماتش بيراميدز والجونة في الدوري المصري

مشاهدة ماتش بيراميدز والجونة في الدوري المصري

حكام مباراة بيراميدز والجونة

حكم الساحة: محمد الصباحي.

الحكم المساعد الأول: محمد محمود لطفي.

الحكم المساعد الثاني: محمود حسين.

الحكم الرابع: أحمد ناصر.

تقنية الفيديو (VAR): محمود الدسوقي.

مساعد VAR: هاني العراقي.

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