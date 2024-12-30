أرنولد يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول بعد احتفاله الغامض أمام وست هام

احتفل ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول، بطريقة غير تقليدية بعد تسجيله الهدف الرابع في فوز الريدز الساحق على وست هام يونايتد، مما أثار العديد من التساؤلات بين الجماهير والمراقبين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأحدث أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تساؤلات بين جماهير ريال مدريد، بشأن مستقبل ترينت ألكسندر أرنولد، نجم الريدز، بعد ارتباطه بالانتقال إلى الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ألكسندر أرنولد، مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، وأبدى ريال مدريد، رغبته في التعاقد مع اللاعب، خلال الانتقالات الصيفية.

ليفربول

وشهدت الفترة الأخيرة، تقارير تفيد بأن نادي ريال مدريد، قد تمكن من حسم صفقة أرنولد والاتفاق مع اللاعب، على كافة التفاصيل، للانضمام إلى صفوف الميرنجي، خلال الفترة المقبلة.

وشارك أرنولد، مساء اليوم الأحد، في فوز فريق ليفربول، على وست هام يونايتد، بخماسية نظيفة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، بتسجيله الهدف الرابع.

وأشار أرنولد، بعد الهدف الذي سجله لصالاح الريدز، من خلال تسديدة قوية سكنت شباك الحارس ألفونس أريولا، بعلامة تعني كثرة الكلام وهو ما لم يفهم تفسيره مشجعو ليفربول والمتابعون للمباراة.

وقال أرني سلوت، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، بشأن مستقبل أرنولد: "الطريقة التي احتفل بها، بعد تسجيله الهدف اليوم، يجب أن تخبرك بما فيه الكفاية عن مستقبله".

رفع فريق ليفربول، رصيده إلى النقطة رقم 45 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد فريق وست هام عند النقطة رقم 23 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من يناير 2025، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعد قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على bein SPORTS HD 1.

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