بث مباشر مباراة ميلان ضد روما بالدوري الإيطالي (1-1)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة ميلان ضد روما ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة ميلان ضد روما

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الوز في مباراة اليوم لتحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يحتل فريق ميلان المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق روما المركز الـ 11 برصيد 19 نقطة.

بث مباشر ماتش ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

مشاهدة مباراة ميلان ضد روما ف ي الدوري الإيطالي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة ميلان ضد روما، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة ميلان ضد روما

تنطلق مباراة ميلان ضد روما، مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين

د43.. هجمات متبادلة بين الفريقين لتسجيل هدف التقدم

د32.. التعادل 1-1 سيد الموقف بين الفريقين

د22.. باولو ديبالا يسجل هدف التعادل لروما ضد ميلان

د16.. تيجاني يسجل الهدف الأول لميلان ضد روما

د12.. إنذار هوميلس لاعب روما

د11.. تعادل سلبي بين الفريقين

د3.. إنذار كواديو كونيه لاعب روما

د1.. انطلاق مباراة ميلان ضد روما

بث مباشر مباراة ميلان ضد روما

شاهد ماتش ميلان ضد روما

يمكنك مشاهدة مباراة ميلان ضد روما، في الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة قناة “أبوظبي الرياضية بريميوم 1".

ميلان ضد روما

مشاهدة ماتش ميلان ضد روما

شاهد مباراة ميلان ضد روما

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان ضد روما

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ميلان ضد روما ويأتي كالتالي:

1- أتالانتا - 41 نقطة

2- إنتر ميلان - 40 نقطة

3- نابولي - 39 نقطة

4- لاتسيو - 35 نقطة

5- فيورنتينا - 31 نقطة

6- يوفنتوس - 31 نقطة

7- بولونيا - 28

8- ميلان - 26

9- أودينيزي - 24

10- تورينو -20

11- روما - 19

12- إمبولي - 19

13- جنوى - 19

14- بارما - 18

15- ليتشي - 16

16- كومو - 15

17- هيلاس فيرونا - 15

18- فينيزيا - 14

19- كالياري - 14

20- مونزا - 10

إقرأ أيضا:

موقف محمود عبد المنعم كهربا من الانتقال إلى الدوري الليبي.. كواليس نارية

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك مع اقتراب رحيله؟..أرقام مثيرة