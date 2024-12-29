مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والمصري والإيطالي

تشهد مباريات اليوم الأحد 29-12-2024، مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب العالمية في إطار منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 لعل أبرزها الدوري الإنجليزي والإيطالي والمصري.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي ليفربول المحترف ضمن صفوف الدولي المصري محمد صلاح ضيفًا ثقيلًا أمام فريق وست هام ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويضرب نادي مانشستر سيتي موعدًا قويًا في ذات الجولة أمام ليستر سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق عدد من مباريات اليوم في بطولة الدوري الإيطالي لعل أبرزها مواجهة يوفنتوس وفيورنتيا على ملعب "أليانز أرينا" في تورينو.



ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الجولة الـ7 من بطولة الدوري المصري.



ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات اليوم الأحد بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في كافة ملاعب العالم.

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإنجليزي الممتاز

ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي (17:30 بتوقيت السعودية و16:30 بتوقيت مصر)

إيفرتون ضد نوتنجهام فورست (18:00 بتوقيت السعودية و17:00 بتوقيت مصر)

توتنهام ضد ولفرهامبتون (18:00 بتوقيت السعودية و17:00 بتوقيت مصر)

وست هام يونايتد ضد ليفربول (20:15 بتوقيت السعودية و19:15 بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري الإيطالي

نابولي – فينيزيا (17:00 بتوقيت السعودية و16:00 بتوقيت مصر)

يوفنتوس – فيورنتينا (20:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)

ميلان – روما (22:45 بتوقيت السعودية و21:45 بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري العراقي

نوروز ضد دهوك (14:00 بتوقيت السعودية و13:00 بتوقيت مصر)

الشرطة ضد الميناء (17:00 بتوقيت السعودية و16:00 بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري ضد الملعب التونسي (16:00 بتوقيت السعودية و15:00 بتوقيت مصر)

النادي الصفاقسي ضد الترجي الرياضي (16:00 بتوقيت السعودية و15:00 بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري المصري

الزمالك ضد الاتحاد السكندري (21:00 بتوقيت السعودية و20:00 بتوقيت مصر)

مواعيد مباريات اليوم بـ الدوري المغربي

الجيش الملكي ضد شباب المحمدية (20:00 بتوقيت السعودية و19:00 بتوقيت مصر)

نهضة بركان ضد الرجاء الرياضي (22:00 بتوقيت السعودية و21:00 بتوقيت مصر)

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