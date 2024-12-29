الاتحاد يستعيد خدمات عوار وبيرجوين قبل مواجهة الهلال في كأس الملك

كشف تقاريرصحيفة سعودية، عن موقف الثنائي الجزائري حسام عوار والهولندي ستيفن بيرجوين، لاعبي اتحاد جدة، من خوض مواجهة الهلال، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، نظيره الهلال، يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد والهلال

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الثنائي حسام عوار وستيفن بيرجوين، لاعبي نادي الاتحاد، سوف يكونان جاهزين لخوض مباراة الهلال، بعد تعافيهما من الإصابة.

وتابعت أن الثنائي الهولندي ستيفن بيرجوين والجزائري حسام عوار، تقدمان بشكل كبير في برنامجيهما العلاجي والتأهيلي قبل مواجهة الهلال وسيدخلان التدريبات الجماعية بشكل تدريجي.

وكان الهولندي ستيفن بيرجوين، تعرض لإصابة عضلية، بينما حسام عوار عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى خلال معسكر نادي الاتحاد السعودي في دبي الإماراتية خلال الأسبوعين الماضيين.

جدول مباريات نادي الاتحاد السعودي

كأس الملك السعودي

7 يناير 2025 - (الهلال - الاتحاد) - الساعة 07:30 مساءً.

الدوري السعودي

11 يناير - (الفيحاء - الاتحاد) - الساعة 07:00 مساءً.

16 يناير - (الاتحاد - الرائد) - الساعة 07:00 مساءً.

22 يناير - (الاتحاد - الشباب) - الساعة 07:00 مساءً.

27 يناير - (ضمك - الاتحاد) - الساعة 04:05 مساءً.

1 فبراير - (الاتحاد - الخلود) - الساعة 07:00 مساءً.

6 فبراير - (التعاون - الاتحاد) - الساعة 07:00 مساءً.

15 فبراير - (الوحدة - الاتحاد) - الساعة 07:00 مساءً.

22 فبراير - (الاتحاد - الهلال) - الساعة 07:30 مساءً.

26 فبراير - (الخليج - الاتحاد) - الساعة 07:00 مساءً

6 مارس - (القادسية - الاتحاد) - الساعة 04:00 مساءً.

13 مارس - (الاتحاد - الرياض) - الساعة 04:00 مساءً.

4 أبريل - (الأهلي - الاتحاد) - الساعة 04:00 مساءً.

10 أبريل - (الاتحاد - العروبة) - الساعة 04:00 مساءً.

17 أبريل - (الفتح - الاتحاد) - الساعة 04:00 مساءً.

22 أبريل - (الاتحاد - الاتفاق) - الساعة 04:00 مساءً

1 مايو - (النصر - الاتحاد) - الساعة 05:00 مساءً.

8 مايو - (الاتحاد - الفيحاء) - الساعة 05:00 مساءً.

14 مايو - (الرائد - الاتحاد) - الساعة 05:00 مساءً.

20 مايو - (الشباب - الاتحاد) - الساعة 05:00 مساءً.

26 مايو - (الاتحاد - ضمك) - الساعة 05:00 مساءً.

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